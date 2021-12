Halide obtient des widgets pour lancer l’application dans des modes spécifiques

La populaire application d’appareil photo « Halide » a été mise à jour mercredi vers la version 2.6 avec une nouvelle fonctionnalité qui la rendra encore plus facile à utiliser. La mise à jour apporte des widgets d’écran d’accueil à iOS qui permettent aux utilisateurs d’ouvrir l’application dans des modes de caméra spécifiques.

Avec les widgets de l’écran d’accueil, vous pouvez accéder rapidement à Halide où vous le souhaitez. Il existe des widgets pour ouvrir l’application en mode automatique, en mode manuel, en mode macro ou même avec un objectif spécifique sélectionné par défaut.

Voici comment la mise à jour est décrite sur l’App Store :

Joyeuses Fêtes de Halide! Cette mise à jour vous apporte une collection de widgets pour lancer rapidement Halide dans des modes spécifiques, comme avec un téléobjectif ou notre mode Macro acclamé. Nous avons prévu des choses passionnantes pour l’année prochaine, mais en attendant, nous espérons que vous vous détendrez, passerez du temps avec votre famille et célébrerez les vacances de quelque manière que vous le fassiez. Rendez-vous lumineux et début 2022 !

En octobre, Halide avait déjà reçu une mise à jour majeure qui non seulement ajoutait la prise en charge du mode macro pour les modèles iPhone 13 Pro, mais activait également la caméra macro basée sur l’IA pour iPhone 8 et versions ultérieures.

En entrant en mode macro, des choses intelligentes commencent à se produire dans Halide. Pour commencer, Halide examine vos caméras disponibles et passe à celle qui a la distance de mise au point minimale la plus courte. Ensuite, il verrouille la mise au point au point le plus proche. Vous pouvez appuyer n’importe où sur l’écran pour régler la mise au point ; contrairement à notre mode caméra standard, nous configurons le système de mise au point pour rechercher uniquement les objets très proches de vous.

Halide est disponible sur l’App Store et peut être essayé gratuitement. Cependant, la licence d’application coûte 2,99 $ par mois ou 11,99 $ par an. Les utilisateurs peuvent également acheter une licence à vie pour 49,99 $ via un achat unique dans l’application.

