Hall contre Strickland ⋆ 10z viral

Bienvenue à The Takedown, fans de l’UFC. Aujourd’hui, nous sommes de retour à l’UFC Apex à Las Vegas. Cela semble être un événement principal bourré d’action entre Salle Urie vs. Sean Strickland. Ici, je propose certains de mes choix MMA DFS préférés pour les gammes DraftKings et FanDuel UFC avec l’aide des projections UFC DFS expertes d’Awesemo. Examinons donc quelques choix et analyses UFC DFS pour UFC Vegas 33.

UFC Vegas 33 : Hall contre Strickland | Sélections DraftKings + FanDuel MMA DFS

Sélections haut de gamme

Sean Strickland | DraftKings : 9 300 $, FanDuel : 22 $

Strickland a fait sa marque chez les poids moyens avec trois victoires consécutives. De plus, l’une de ces victoires était un KO sur les temps forts Brenda Allen à l’UFC Vegas 14. Strickland a fait un retour exorbitant après un accident de moto dévastateur en 2018. Il a dit à UFC.com qu’il n’y avait pas de plan de match, fermez simplement la cage, vous m’assommez ou je vais vous assommer. Pour DFS, Strickland est un jeu de base solide et un bon moyen de commencer la construction de votre alignement. Les projections UFC DFS DraftKings et FanDuel d’Awesemo donnent à Strickland 66% de chances de gagner avec 37% de chances pour un KO.

Choix de milieu de gamme

Melisk Baghdasaryan | DraftKings : 8 600 $, FanDuel : 17 $

Baghdasaryan fera ses débuts dans l’Octogone, par le biais de la série Contender 31 de Dana White. Il a une formation en boxe, ainsi qu’en kickboxing, il a donc un solide pedigree pour ses débuts. Baghdasaryan est un combattant complet, qui possède un pouvoir énorme dans ses mains. Cependant, la seule préoccupation de Baghdasaryan est de démarrer rapidement et de ralentir considérablement. Il y a donc une forte possibilité de Collin Anglin assurer une victoire à la fin. Mais je m’attends à ce que le pouvoir de Baghdasaryan fasse le travail. Les projections UFC DFS d’Awesemo donnent 57% de chances de gagner.

Kyung Ho Kang | DraftKings : 8 500 $, FanDuel : 16 $

Kang mène actuellement une séquence de trois victoires consécutives et cherchera à en faire quatre d’affilée. C’est un attaquant technique, doté d’un excellent timing et d’un grappling de haut niveau. Kang est un maître dans la mise en place de takedowns et cherchera à reprendre ses adversaires. Bien que, Rani Yahya sera un test énorme pour Kang et pourrait facilement remporter la victoire dans ce combat. Cependant, je m’attends à ce que ce soit un combat de va-et-vient, avec des échanges de grappling de haut niveau et d’élite entre ces deux hommes. Les projections UFC DFS d’Awesemo donnent à Kang 54% de chances de gagner.

Nicklas Stolze | DraftKings : 7 000 $, FanDuel : 20 $

Stolze vient de perdre une décision unanime lors de son dernier combat contre Ramazan Emeev à l’UFC Fight Night 174. Avant cela, Stolze menait une séquence de quatre victoires consécutives, avec deux soumissions et une victoire par élimination directe. Stolze est un spécialiste des soumissions d’élite, avec une précision de retrait de 100 %. Pourtant, Jared Gooden a une solide défense contre le retrait de 83%. Stolze a des high kicks désagréables qui ralentiront l’attaque de ses adversaires. Pour DFS, Stolze est une valeur solide à 7 000 $. Stolze est super dangereux sur le tapis et peut mettre fin à ce combat plus tôt par soumission ou KO. Les projections UFC DFS d’Awesemo donnent à Stolze 65% de chances de gagner.

