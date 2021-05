Hall & Oates et Soundwaves Art Foundation bénéficient de la Stax Music Academy

Daryl Hall et John Oates ont annoncé leur partenariat avec Soundwaves Art Foundation pour collecter des fonds pour l’organisation à but non lucratif Académie de musique Stax.

Soundwaves Art Foundation, basée à Londres et Austin, a créé des œuvres d’art originales et des tirages en édition limitée basés sur le hit de Hall & Oates en 1981, «You Make My Dreams», de l’album Voices. Un single n ° 5 aux États-Unis, c’était la suite de leur premier album “Kiss On My List” du même album, vendu en platine.

Les œuvres d’art originales, qui montrent une représentation visuelle des ondes sonores de l’enregistrement, coûtent 4 000 $ chacune. Les tirages en édition limitée commencent à 500 $ chacun, et tout peut être acheté sur ce lien.

‘Capturer le rythme cardiaque numérique’

Soundwaves se décrit comme «une fondation philanthropique qui combine musique, art moderne et technologie en capturant le rythme cardiaque numérique de certaines des musiques les plus emblématiques du monde afin de collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif qui s’attaquent aux problèmes les plus urgents du monde.»

Les deux intronisés du Rock and Roll Hall of Fame ont signé à la main 50 impressions sur toile d’art de l’œuvre d’art, qui sont également numérotées à la main de 1/50 à 50/50. L’image est de 24 x 24 avec une bordure blanche de trois pouces. Ils ont également signé à la main quatre œuvres d’art originales sur toile cristalline. Les œuvres d’art originales mesurent 40 x 40. Tous les originaux et gravures sont expédiés sans cadre dans un tube protecteur et ont un certificat d’authenticité.

Hall & Oates, fidèles de longue date de l’héritage musical Stax, rejoignent ainsi la figure de proue du label Booker T. Jones, de Booker T. & the MGs, avec Iggy Pop, Huey Lewis, Kesha et Elvis Costello en partenariat avec Soundwaves sur des œuvres d’art qui profitent à l’Académie. Oates a déclaré qu’il était «fier de savoir que le produit de cette chanson unique peut aider une organisation aussi intéressante que la Stax Music Academy».

L’institut de musique parascolaire et d’été est situé sur le site d’origine de Stax Records à Memphis et propose des frais de scolarité très réduits qui aident les étudiants à gagner des bourses de musique à l’université et à poursuivre des carrières florissantes dans l’industrie.