Hall, Robinson, Allgeier étincellent n ° 14 BYU après Ga. Southern

Jaren Hall a récolté 211 de ses 312 verges par la passe en première mi-temps, Jakob Robinson a capté deux passes en seconde mi-temps et le n ° 14 BYU a battu Georgia Southern 34-17 samedi soir.

Tyler Allgeier, le septième meilleur rusher du pays, a terminé avec 126 verges en 26 courses pour aider les Cougars (9-2) à remporter leur quatrième match consécutif.

Devant une foule presque pleine au stade Paulson de 25 000 places, Georgia Southern (3-8) a échoué dans sa tentative de battre l’équipe la mieux classée pour visiter Statesboro. Les Eagles avaient joué huit matchs précédents contre des adversaires classés, battant Appalachian State en 2018 et 2019.

C’était la première rencontre entre BYU et Georgia Southern.

Robinson a récupéré la passe d’Amare Jones avec une capture en plongeon à la fin du troisième et a intercepté Connor Cigelske, prenant ses premiers clichés en tant que quart-arrière de Georgia Southern, au début du quatrième. Le deuxième choix de Robinson a été un attrapé sensationnel par-dessus l’épaule sur la ligne de touche, mettant en place un attrapé de 29 verges de Puka Nacua dans le coin gauche de la zone des buts et une avance de 34-17.

Hall a réussi au moins 300 verges lors de quatre de ses cinq derniers matchs.

Les Cougars ont pris une avance de 27-17 au début de la troisième grâce à plusieurs plaqués manqués des Eagles et à une course d’un mètre d’Allgeier. Cela a donné à Allgeier 18 touchés au sol. Il a commencé le match à égalité pour la tête nationale.

Jake Oldroyd a botté deux paniers au milieu de la seconde et dans les dernières secondes avant la mi-temps pour porter le score à 20-17 BYU à l’entracte.

Les Eagles se sont rapprochés de quatre au début de la seconde. Logan Wright a capté une passe de 19 verges et une de 10 verges avant de courir à trois verges.

Après l’échec de BYU lors d’un quatrième essai du Georgia Southern 43, les Eagles ont pris les devants 17-14 sur la course de 11 verges de Wright sur la garde droite.

BYU a pris une avance de 7-3 lors de son premier entraînement. Hall a complété sa première passe du match, couvrant 14 yards, et les Cougars ont converti un quatrième down avant que Lopini Katoa n’arrive à 5 yards.

Nacua a capté une passe de 42 verges sur une voie de poste profonde au milieu et Allgeier a interrompu une course de 14 verges pour déclencher le deuxième entraînement de BYU, qui s’est terminé par un touché de 5 verges de Nacua et une avance de 14-3 dans les premières secondes de le deuxième trimestre.

Les Cougars ont perdu le secondeur Max Tooley, leur principal plaqueur à l’époque avec quatre arrêts en solo, à cause d’une éjection pour avoir visé au milieu du deuxième. Nacua s’est blessé quelques instants plus tard, mais il est revenu dans le troisième. La perte temporaire de Nacua a été encore aggravée par la blessure la semaine dernière du remarquable receveur Neal Pau’u, qui ratera également le match de la semaine prochaine.

L’EMPORTER

BYU : Les Cougars sont éligibles pour la 16e fois au cours des 17 dernières saisons et la cinquième en six saisons sous la direction de l’entraîneur Kalani Sitake. BYU, un indépendant à destination du Big 12 en 2023, a affronté une équipe de la Sun Belt Conference pour la quatrième fois. La saison dernière, les Cougars ont battu Troy et Texas State, mais ont perdu contre Coastal Carolina.

Georgia Southern : Le quart partant Justin Tomlin n’a pas joué en raison d’une commotion cérébrale subie lors de la victoire de la semaine dernière à Texas State. Le QB de la deuxième corde, Cam Ransom, était blessé à l’épaule. Cela a laissé Cigelske et Jones se relayer sous le centre au début du match avant que Cigelske ne prenne la majeure partie des clichés.

SONDAGE IMPLICATIONS

La victoire ne signifiera probablement pas une montée dans le Top 25. BYU était un favori de 19 ½ points et devait malmener les Eagles.

PLANIFICATION

Les écoles ont convenu d’un format domicile-et-maison en 2017. Georgia Southern devrait se rendre à Provo en 2024, mais ce match pourrait être dans les limbes avec BYU se dirigeant vers le Big 12 en 2023.

SUIVANT

BYU: Au sud de la Californie samedi alors que les Cougars tentent de s’améliorer à 5-0 contre le Pac-12.

Georgia Southern : dans l’État des Appalaches, samedi.