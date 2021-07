Hall vs Strickland : une victoire qui change la carrière

Salle Urie il a été répertorié comme “le nouveau Anderson Silva” en 2013 lorsqu’il a joué pour TUF. Il n’a pas atteint le Brésilien, mais il ne peut pas être défini comme un mauvais combattant. Pour sa part, Sean Strickland a un profil similaire. Il fait partie de l’UFC depuis 2014 et bien qu’il n’ait jamais excellé au-dessus de la moyenne, c’est un homme compliqué auquel l’opportunité de départ a résisté. Aucun n’a réussi à passer au niveau supérieur et maintenant, après une dynamique positive, ils peuvent faire ce pas en avant. Les visages sont vus dans la star de l’UFC Las Vegas 33 et le vainqueur pourrait penser à Adesanya. Le Nigérian balaie la division, il se retrouve sans rivaux… et il est temps de descendre au classement.

Hall entre dans le combat à la huitième place du classement avec une séquence de cinq victoires lors de ses six derniers combats.. Il n’est tombé que face à Paulo Costa, actuel challenger pour le titre. Voyage autorisé. Pour sa part, Strickland est 11e sur la liste des poids moyens grâce à quatre victoires consécutives.. Il a toujours été un combattant irrégulier, mais depuis son retour dans la catégorie, il est dans une bonne dynamique, quelque chose qu’il entend renforcer ce samedi. Le train sera peut-être le dernier.

Il est surprenant que malgré cette irrégularité, et que Hall ait eu de meilleurs rivaux dans ses derniers combats (il vient de gagner Silva et Weidman), le favori soit Strickland. La différence est très serrée, mais elle est en avance. Le Californien n’est pas le plus rapide, ce qui pourrait être son seul devoir, car il est techniquement très précis et c’est de cela qu’il profite. Hall est plus vivant et bien qu’il n’ait pas une grande tolérance aux coups, il y a la grande inconnue. Allez-vous bouger et vous manquer ou sentirez-vous les coups de votre adversaire ? Ce sont des facteurs très justes qui différencient les deux et tout sera décidé par de petits détails. Celui qui est le plus proche rêvera de pouvoir regarder la queue du titre. Un « challenger » retirera l’affiche à Las Vegas.