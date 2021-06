in

Après les récents remakes de Disney, dont Mulan et Aladdin, le studio vérifie davantage d’adaptations en direct de leurs classiques, avec La Petite Sirène en train de tourner en Italie. Sa star est Halle Bailey, une partie du duo de sœurs Chloe x Halle et une actrice Grown-ish, qui joue le rôle d’Ariel, et elle partage l’amour qu’elle reçoit déjà des fans de Disney.