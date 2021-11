Halle Berry a des réflexions surprenantes sur la refonte de « Catwoman »

Halle Berry abasourdie dans son costume du film d’action Catwoman de 2004 avec son pantalon en cuir et latex vêtu de peau, son haut du ventre, son masque et son fouet. Le film met en vedette Berry dans le rôle principal de Patience Phillips, une designer qui découvre un complot au sein de l’entreprise de cosmétiques pour laquelle elle travaille. Elle apprend l’existence d’un produit dangereux qui pourrait causer des problèmes de santé. Après que les coupables l’ont assassinée, elle est réanimée par des chats égyptiens qui lui confèrent des capacités de chat surhumaines. Le film est devenu le film de super-héros dirigé par des femmes le plus rentable jusqu’à Wonder Woman en 2017. Maintenant, Berry veut un autre coup sur le film, mais dans un scénario réimaginé.

« J’adorerais diriger Catwoman », a-t-elle révélé dans une récente interview avec Jake’s Takes. « Si je peux saisir cela maintenant, sachant ce que je sais, vivre cette expérience et réimaginer ce monde comme j’ai réimaginé cette histoire. Bruise a été écrit pour une catholique irlandaise blanche, comme une fille de 25 ans. Je dois réinventez-le. J’aimerais pouvoir revenir en arrière et réimaginer Catwoman et refaire cela. «

Elle a poursuivi: « Je voudrais que Catwoman sauve le monde comme le font la plupart des super-héros masculins, et pas seulement les femmes de leurs visages craquants. Vous savez, je ferais les enjeux beaucoup plus élevés. Je pense le rendre plus inclusif à la fois pour les hommes et femmes. »

Ce n’est pas la première fois que Berry parle d’un éventuel remake. « L’histoire ne semblait pas tout à fait correcte », a déclaré Berry à Variety. « Je me souviens avoir eu cet argument : ‘Pourquoi Catwoman ne peut-elle pas sauver le monde comme Batman et Superman le font ? Pourquoi sauve-t-elle simplement les femmes d’une crème pour le visage qui leur fait craquer le visage ?’ Mais j’étais juste l’acteur à embaucher. Je n’étais pas le réalisateur. J’avais très peu à dire là-dessus. »

Catwoman

est considéré comme un échec commercial et critique. Il a perdu des bénéfices, rapportant un peu plus de 80 millions de dollars sur un budget de 100 millions de dollars. Le film a reçu sept nominations aux Golden Raspberry Award et a remporté les catégories Pire film, Pire actrice, Pire réalisateur et Pire scénario.