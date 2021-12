Halle Berry a parlé de sa relation difficile avec son défunt père (Photo: ./@halleberry)

Halle Berry a révélé comment elle avait pu pardonner à son père « abusif » avec l’aide d’un guérisseur spirituel, réalisant que son comportement était le produit de son éducation.

L’actrice, 55 ans, a parlé sur le podcast Fresh Air de NPR de sa relation avec son père Jerome Jesse Berry, décédé en 2003.

Parlant de la façon dont ses débuts en tant que réalisatrice Bruised et des relations abusives qu’il dépeint, elle a expliqué: » Il y a eu beaucoup d’abus dans mon enfance.

« J’ai grandi avec un père alcoolique qui était très violent, à la fois verbalement, émotionnellement et physiquement. »

Halle a déjà parlé de l’alcoolisme de son père et de la façon dont cela les a privés de la « relation que nous étions censés avoir », mais a appris à pardonner son comportement après en avoir appris plus sur sa vie.

Jérôme avait quitté Halle et sa mère quand Halle n’avait que trois ans, et l’actrice a expliqué: « Quand il est mort, on m’a offert de parler à un guérisseur spirituel et à quelqu’un qui m’a fait faire des exercices spirituels pour en quelque sorte guérir mon blessure avec mon père.

Halle a compris que le comportement de son père était dû à un « traumatisme générationnel » (Photo : @halleberry)

Elle a trouvé plus facile de lui pardonner lorsqu’elle a réalisé que son comportement était dû au fait qu’il n’avait pas reçu «l’amour et les conseils» dont il avait besoin lorsqu’il était enfant.

«Il n’est pas né dans le monde comme un homme abusif, alcoolique et incontrôlable. Il est devenu cela par ce qu’il était et n’a pas été donné ; ce à quoi il a été exposé et par ce à quoi il n’a pas été exposé », a-t-elle déclaré.

Elle est maintenant « pleine d’amour » envers son père (Photo : John Salangsang/REX/Shutterstock)

Halle a découvert que son père avait été élevé par un «père alcoolique et une mère qui était elle-même tellement brisée» et a découvert que le traumatisme avait commencé une génération plus tôt alors que les générations précédentes de sa famille provenaient de l’esclavage.

Elle a poursuivi: «Quand je continue à retracer, vous vous rendez compte qu’il ne s’agissait que d’un traumatisme générationnel. Que mon père essayait juste de survivre. Il essayait de se retrouver, de retrouver sa virilité.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



« Et il faisait de son mieux, et même s’il a lamentablement échoué à moi et à ma famille, il ne travaillait vraiment qu’avec les outils qui lui avaient été donnés. »

Après avoir découvert les circonstances qui ont conduit à son alcoolisme et à son comportement abusif, Halle a déclaré qu’elle était capable de le regarder avec « empathie » et d’être « pleine d’amour » pour lui alors qu’il se tournait simplement vers l’alcool pour « s’engourdir » après un traumatisme passé.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Halle Berry se rapproche de son petit ami Van Hunt dans un joli cliché Instagram



PLUS : Halle Berry « surprise » qu’elle ait encore dû se battre pour des rôles au cinéma malgré la victoire historique aux Oscars en 2002





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();