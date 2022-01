Halle Berry a posté un faux mariage et certains l’ont crue. Berry a publié un article sur ce à quoi ressemblait son mariage, et certains de ses amis célèbres sont tombés dans le piège.

Ce samedi l’actrice a publié sur ses réseaux une photo où il semblait qu’elle se remarie… « Bon… C’EST OFFICIEL ! » La publication a indiqué où elle est vue en train de s’embrasser avec son petit ami Van Hunt. La photo est dans une chapelle de ce qui ressemble à une station balnéaire à Bora Bora, dit TMZ.

Eh bien, Dwayne Johnson, Octavia Spencer et Alyssa Milano ont craqué pour la blague et ont félicité le couple. Mais en fait ce « C’EST OFFICIEL » c’était pour 2022. C’est officiel, c’est 2022 ! Halle leur a répondu #Gotcha, mais ensuite c’était très évident et elle l’a édité.

Halle et Van sont ensemble depuis un certain temps, mais elle n’a rien dit avant septembre 2020.

Peu importe! Halle Berry publie un faux mariage et certains l’ont crue.