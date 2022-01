Halle Berry a-t-elle secrètement épousé Van Hunt ?

De plus, il a eu une longue relation pleine de hauts et de bas, sans se marier, avec le mannequin Gabriel Aubry qui s’est soldée par une bataille judiciaire médiatique pour la garde de Nahla Ariel Aubry, sa première fille.

Halle Berry et Van Hun Ils ont commencé à se fréquenter officiellement en septembre 2020, mais ils se connaissaient déjà depuis quelques mois de plus. Dans une interview pour le magazine Womens Health, Berry a confirmé qu’elle se sentait épanouie dans son histoire d’amour.

« J’aurais aimé le rencontrer plus tôt pour pouvoir l’aimer plus longtemps. Je me sens juste épanouie. Je me sens heureuse dans ma vie romantique, en tant que mère, en tant qu’artiste », a déclaré Berry.

« Je suis une bien meilleure mère dans cette circonstance que je ne l’aurais été si j’étais restée dans une relation amoureuse qui ne me servait pas et ne me faisait pas sentir que j’avais besoin de me sentir en tant que femme. »