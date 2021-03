Personnellement, j’aime que des célébrités comme Halle Berry puissent désormais réagir aux situations et aux commentaires via les réseaux sociaux. Certes, cela peut avoir des effets variés sur la personnalité publique et d’autres, mais Berry a gagné le droit de parler pour elle-même. Pendant des décennies, la star de John Wick Chapter 3 a fait l’objet de diverses rumeurs et n’a pas toujours été en mesure de remettre les pendules à l’heure. Mais avec les médias sociaux, la lauréate d’un Oscar a montré qu’elle était parfaitement capable de se gérer contre quiconque tentait de déformer ses mots ou de s’immiscer dans sa paix. À ce stade de sa vie, Berry veut juste vivre sa vie, ce que nous voulons tous pouvoir faire.