Halle Berry célèbre son 55e anniversaire avec Serenade de son petit ami

Bon anniversaire, Halle Berry!

L’actrice oscarisée a eu 55 ans le samedi 14 août et a célébré son anniversaire avec une douce sérénade de son petit ami, musicien Chasse au fourgon.

“Après l’année que nous avons tous eue, mon cœur est plein car je suis reconnaissant de voir ce 14 août”, a écrit Halle sur Instagram, à côté d’une vidéo selfie d’elle-même souriant sereinement en regardant par la fenêtre d’une voiture, avec ses cheveux dans le vent comme la couverture de son petit ami de Les plateauxLa ballade de 1959 “Smoke Gets in Your Eyes” joue.

“Au milieu de la tempête, j’ai réussi à créer du bonheur, à trouver plus de paix et à me sentir plus libre que jamais ! Enfin, j’expire !” continua l’actrice. “Merci vanO pour ma sérénade d’anniversaire.”

Halle et son petit ami se fréquentent depuis au moins un an. En mai, elle a partagé une photo PDA des deux sur Instagram, écrivant : “Nous faisons ce truc appelé comme nous le voulons !” Elle a également dit à un fan : “N’abandonnez jamais l’amour… Gardez votre cœur ouvert et il vous trouvera !”