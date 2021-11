Halle Berry couronne Cardi B reine du hip-hop, Winnie Harlow dit non

Halle Berry donné Cardi B une couronne à laquelle beaucoup pensent qu’elle appartient Nicki Minaj — et tandis que Winnie Harlow s’est porté garant de ce dernier en direct à la télévision… CB semble ne vouloir aucune part du débat.

Tout a commencé samedi, quand Halle et co. organisaient une première pour son nouveau film, « Bruised », un film qu’elle a réalisé et dans lequel elle joue… et qui présente une bande originale pleine de rappeuses, qui a été organisée par Mme Berry et Cardi.

« J’ai contacté Cardi b parce qu’elle est la reine du hip hop »🤭🤭👑 iktr Halle berry pic.twitter.com/ZI77KjSeps – Richard Mille de kulture (@Cardi_theGoat) 14 novembre 2021 @Cardi_theGoat

En fait, Halle a crié Cardi par son nom … mais ce faisant, l’a également appelée la « Reine du Hip Hop » – quelque chose que les fans de Nicki Minaj n’ont pas très apprécié.

Les « Barbz », comme on les appelle, grouillaient de fureur à propos du titre… qui a souvent été donné à Nicki en raison de ses nombreuses années dans le jeu et de son influence indéniable dans le hip hop en général. Bien sûr, beaucoup pensent que Cardi est devenue une figure plus influente dans un laps de temps plus court … et, apparemment, Halle pense la même chose.

Winnie Harlow remet à Nicki Minaj le #MTVEMAs Best Hip-Hop Award ♥️pic.twitter.com/fiLSgAYGYa – Shes Fishy ➐ (@ShesFishy) 14 novembre 2021 @ShesFishy

Avance rapide jusqu’à dimanche, où lors des MTV Europe Music Awards 2021 … Winnie a semblé entrer dans la bagarre elle-même avec ce qui pourrait être un petit coup à elle tout en annonçant le gagnant du prix du meilleur hip-hop. Ce gagnant, bien sûr, était Nicki Minaj.

Winnie a préfacé en disant le nom de Nicki avec … « la seule et unique reine du hip hop », ce qui peut être interprété comme étant une réponse à la propre remarque de Halle. Qui sait… peut-être que ce n’est rien.

Je sais à quel point certaines d’entre vous aiment se disputer cette merde enfantine… mais ntm sur Halle Berry. Quoi qu’il en soit, son film #BRUISED sort QU’ELLE S’EST RÉALISÉE sur Netflix le 24 novembre. La première bande originale d’un film de rap féminin !! nous avons produit ensemble ce VENDREDI ! – iamcardib (@iamcardib) 15 novembre 2021 @iamcardib

Entre Cardi elle-même… qui a eu quelques réflexions sur la question, et qui peut être le dernier mot, pour l’instant. Elle écrit: « Je sais à quel point certaines d’entre vous aiment se battre pour cette merde typiquement enfantine… mais ntm sur Halle Berry. Quoi qu’il en soit, son film #BRUISED laisse tomber QU’ELLE S’EST RÉALISÉE SUR Netflix le 24 novembre. Le PREMIER film de rap féminin bande originale ! Nous avons produit ensemble ce VENDREDI ! »

Bien sûr… Cardi et Nicki ont boeuf épique, ou du moins ils l’ont fait une fois. La question est maintenant … est-ce que Halle et Winnie ont déclenché à nouveau le mauvais sang par inadvertance ???