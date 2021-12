Halle Berry crie à deux personnes très spéciales lors du discours des PCA

Catwoman est officiellement une icône !

Halle Berry a accepté le People’s Icon Award aux People’s Choice Awards 2021 le mardi 7 décembre, où elle a rendu hommage à ses fans dévoués dans un discours passionné.

« Vous savez, la seule raison pour laquelle je suis ici depuis 30 ans et travaille toujours », a déclaré Halle sur scène au Barker Hangar, « faire ce que j’aime à ma façon, me redéfinir décennie après décennie, c’est grâce à vous tous ! Chaque un seul d’entre vous ! Chacun d’entre vous. Vous me permettez d’être moi-même.

L’acteur oscarisé, 55 ans, a poursuivi : « Quand je tombe, mes fans, le public, tu me relèves. Et quand je suis debout, tu me pousses plus haut. Alors merci, merci du fond du cœur. Du fond du coeur . «

Bien sûr, le discours d’acceptation ne serait pas complet sans un cri à ses enfants, Nahla, 13 et Maceo, 8. « Ils doivent perdre tellement de temps avec leur maman », a-t-elle conclu, « parce que je peux aller travailler et faire ce que j’aime. Alors merci Nahla, merci Maceo. J’espère que tu trouveras quelque chose dans la vie peut aimer et peut faire avec autant de vigueur et de zeste que moi. »