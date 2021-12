Halle Berry dit que parler à un « guérisseur spirituel » l’a aidée à comprendre son père « abusif »

Halle Berry parle de son père.

L’actrice de 55 ans a été ouverte dans le passé à propos de sa relation difficile avec son père, faisant référence à son alcoolisme et à son comportement troublant à plusieurs reprises.

Elle a emboîté le pas dans une récente interview avec le podcast Fresh Air de NPR, et a expliqué comment elle est devenue « pleine d’amour » pour son père, malgré le fait qu’il soit « abusif » envers elle.

« Il y a eu beaucoup d’abus dans mon enfance. J’ai grandi avec un père alcoolique qui était très violent, à la fois verbalement, émotionnellement et physiquement », a déclaré la star, selon le magazine People.

Halle Berry a expliqué qu’elle avait fini par comprendre son père « abusif » après avoir parlé avec un « guérisseur spirituel ». (.)

La star de « Bruised » a déclaré qu’elle avait subi « de nombreuses thérapies » pour obtenir un lieu de pardon pour son père, qui a quitté sa famille alors qu’elle n’avait que trois ans.

« Quand il est mort, on m’a offert de parler à un guérisseur spirituel et à quelqu’un qui m’a fait faire des exercices spirituels pour en quelque sorte guérir ma blessure avec mon père », se souvient-elle.

Elle a noté que les comportements troublants de son père étaient dus « en grande partie à l’amour et aux conseils qu’il n’a pas reçus lorsqu’il était enfant ».

« Il n’est pas né dans le monde comme un homme violent, alcoolique et incontrôlable », a déclaré Berry. « Il est devenu cela par ce qu’il était et n’a pas été donné; ce à quoi il a été exposé et par ce à quoi il n’a pas été exposé. »

Halle Berry a déclaré qu’elle avait réalisé que le traumatisme générationnel de son père avait contribué à son comportement. (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Alors qu’elle commençait à analyser ses sentiments pour son père, Berry a déclaré qu’elle « a commencé à le considérer comme un petit garçon innocent qui a été élevé par un père alcoolique et une mère qui était elle-même si brisée » avant d’apprendre que le traumatisme de sa famille avait même racines plus profondes.

« En remontant d’une autre génération, ils venaient de l’esclavage, où mon arrière-arrière-grand-mère a vu ses filles lui être arrachées et le traumatisme que cela a causé », a partagé la star. « Quand je continue de retracer cela, vous réalisez que ce n’était qu’un traumatisme générationnel. Que mon père essayait juste de survivre. Il essayait de se retrouver, de trouver sa virilité. Et il faisait de son mieux, et pendant qu’il échouait ma famille et moi misérablement, il ne travaillait vraiment qu’avec les outils qu’on lui avait donnés. »

Le premier réalisateur de Halle Berry, « Bruised » de Netflix, dépeint également une relation abusive. (Netflix)

Elle a dit que voir son père sous cet angle la rendait « pleine d’amour » pour lui et lui donnait « de l’empathie » pour lui.

« Je me sentais triste de la vie qu’il a vécue », a expliqué l’actrice oscarisée, notant qu’elle « a réalisé qu’il se tournait vers l’alcool comme un moyen d’engourdir son expérience et d’engourdir le fait qu’il se sentait comme un échec ».

