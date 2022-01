Halle Berry dit que sa photo de mariage « officielle » était une blague

Halle Berry jouait une blague du poisson d’avril quatre mois plus tôt le jour du Nouvel An lorsqu’elle a publié une photo de mariage « officielle » avec son petit ami, le musicien Van Hunt. La photo a dupé presque tout le monde en leur faisant croire que les deux se sont mariés. Dimanche cependant, Berry a confirmé que ce n’était qu’une blague.

Samedi, Berry a marqué la nouvelle année en publiant une photo du couple à l’intérieur d’une chapelle vide surplombant un paysage tropical. Elle a également inclus une autre photo des deux, avec « C’est 2022! » écrit dessus. « Eh bien… c’est officiel ! » Berry a écrit dans la légende. Le message a trompé de nombreux fans, y compris certains des amis célèbres de Berry. « Félicitations !!! Tellement heureux pour vous », a écrit Taraji P. Henson. « Bénédictions, Reine ! Merveilleuxllll !!!! » a commenté Ava DuVernay. « Félicitations à vous deux !!! Magnifique !! » Dwayne « The Rock » Johnson a écrit.

Cependant, il s’avère que Berry tirait les jambes de tout le monde. « Nous étions juste en train de nous amuser le jour du Nouvel An ! Les gens ne glissent clairement pas autant que nous le pensions », a écrit Berry dimanche, à côté d’une autre photo du couple. « Merci pour vos vœux, mais cela nous a vraiment touché ! C’est maintenant OFFICIEL, Internet n’est plus invaincu. » Elle a inclus les hashtags « plus de balayages pour moi » et « Janvier des imbéciles ».

Berry, 55 ans, et Hunt, 51 ans, ont commencé à sortir ensemble en septembre 2020 et ils ont fait plusieurs apparitions sur le tapis rouge depuis. En mars 2021, Hunt a déclaré à Entertainment Tonight que Berry était désormais sa muse. « De bien des façons que je ne peux même pas vous dire pour le moment », a déclaré Hunt à ET lorsqu’on lui a demandé à quel point Berry avait été influent sur sa dernière musique. « Je pourrais vous montrer plutôt que vous le dire, et je vous le montrerai très bientôt, je vous le promets… L’inspiration pour notre relation passe par tout, même dans ma parentalité. Je suis une personne complètement différente, je peux dire c’est comme ça, et je pense que ça a amélioré tous les aspects de ma vie. »

La carrière de Berry a également fait un bond en avant l’année dernière. Ses débuts de réalisatrice, Bruised, ont frappé Netflix en novembre 2021. Le film met en vedette Berry en tant que combattante de l’UFC essayant de vaincre ses démons pour faire un retour après que son fils soit rentré dans sa vie. Le succès du film sur Netflix a conduit Berry à signer un accord global pour produire et jouer dans de nouvelles fonctionnalités pour le streamer.

« Mes débuts de réalisateur, Bruised, étaient un travail d’amour et je savais que Scott [Stuber] et Ted [Sarandos] le traiterait avec le plus grand soin », a déclaré Berry dans un communiqué à l’époque. « L’équipe Netflix a non seulement été collaborative et créative, mais extrêmement passionnée et un plaisir de travailler avec. Je suis plus que reconnaissant pour ce partenariat et j’ai hâte de raconter plus d’histoires ensemble. »