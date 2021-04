Halle Berry portait Dolce & Gabbana et avait les cheveux de Lord Farquaad pour les Oscars 2021 ⋆ .

Je vais donner un peu de crédit à Halle Berry – elle a facilement été l’un des «grands moments» de ce qui était autrement un tapis rouge et une cérémonie Oscar plutôt secs. Halle a assisté aux Oscars en tant qu’ancienne lauréate et présentatrice, et elle voulait faire bouger les choses. Elle a posté cette photo environ une heure avant son arrivée sur le tapis rouge, dans ce qui serait un aperçu de son nouveau look:

pic.twitter.com/hoTv1kVmRC – Halle Berry (@halleberry) 25 avril 2021

Halle porte ses cheveux longs / longs depuis tant d’années, les gens oublient à quel point ses coiffures courtes étaient emblématiques il y a 15-20 ans. Elle a vraiment fait vibrer des cheveux courts vraiment mignons dans la journée. Mais ce n’était pas ça! Son coiffeur lui a donné l’une des pires coupes de cheveux aux Oscars de mémoire récente. Il y avait des franges de bébé, des taquineries dans le dos et des cheveux de casque intégral. C’était le bordel! Mais c’était aussi assez amusant, parce qu’au moins elle y était vraiment allée, même si son visage disait «oh mon Dieu, qu’ai-je fait» tout au long de la nuit.

La robe de Halle est Dolce & Gabbana. Belle couleur, mais je déteste le demi-basque / étrange sac de tissu à sa taille. Et les gens ont juste besoin de commencer à boycotter Dolce & Gabbana, les designers sont des gens terribles. Elle a également amené son petit ami Van Hunt comme date aux Oscars. C’était leurs débuts sur le tapis rouge!

Oscars 2021 ✨ pic.twitter.com/iYAKaZM66c – Halle Berry (@halleberry) 26 avril 2021

Je ne peux pas croire que Halle Berry a porté ça aux Oscars. pic.twitter.com/zYsKJBsw0l – Owlets Moist💪📚✏️ (@ 30andAlone) 25 avril 2021

QUELQU’UN WANNA ME EXPLIQUE-MOI POURQUOI LE COIFFEUR DE HALLE BERRY A DONNÉ UNE COUPE SEIGNEUR FARQUAAD pic.twitter.com/R4wuhZdusR – ɯɐᴉɹᴉɯ (@rascao_m) 26 avril 2021

Intégrer à partir de .

Intégrer à partir de .

Photos gracieuseté de ., Avalon Red.