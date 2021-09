Halle Berry réfléchit aux “abus” et aux “difficultés” qu’elle a subies

Berry a parlé publiquement d’être une “victime de violence domestique” et a longtemps été bénévole pour le programme d’intervention contre la violence domestique Jenesse Center. Lors du gala 2015 unite4: humunity, elle a déclaré à la foule: “Je n’étais pas mariée à un homme qui m’a battue, mais ma mère l’était.”

L’actrice de 55 ans a rappelé qu’à l’âge de 5 ans, elle avait vu sa mère se faire battre “jour après jour”, se faire “envoyer des coups de pied dans les escaliers” et se frapper la tête avec une bouteille de vin.

“Savoir qu’elle ne voulait rien de plus que ses petites filles la voient être autonome et être une femme forte – mais n’avoir aucun moyen d’y arriver – m’a brisé le cœur”, a déclaré Berry. “Elle est restée trop longtemps et ses enfants, ma sœur et moi, avons vu beaucoup trop de choses et j’ai subi les dommages d’être un enfant de la violence domestique.”

De plus, Berry aurait dit à People en 1996 qu’un ex-petit ami lui avait perforé le tympan en la frappant.

S’adressant au NYT cette semaine, elle a suggéré que sa renommée ne l’avait pas protégée de la douleur. “Cela ne m’a pas épargné un chagrin d’amour ou un moment de peur ou de larmes, croyez-moi”, a-t-elle partagé.

Bruised sera dans les salles le 17 novembre avant de faire ses débuts sur Netflix la semaine suivante.