Halle Berry, reine des entraînements, de la vie sans pantalon et plus encore, devient candide de vouloir “ gifler ” les trolls

Halle Berry est douée pour beaucoup de choses: elle joue toujours dans de grands films dont le plus récent John Wick, elle anime un minishow avec un copain, elle passe beaucoup de temps en ligne à chercher à la mode, etc. Elle est aussi douée pour créer des moments viraux et peut résonner avec ses fans sur de nombreux sujets différents, de son moment de coiffure aux Oscars aux articles sans pantalon, aux déclarations romantiques et plus encore. Elle devient également virale pour les publications d’entraînement. Pourtant, même si elle aime avoir un moment en ligne, elle a récemment été honnête sur le fait de vouloir “ gifler ” les trolls en ligne.