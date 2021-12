Halle Berry signe un accord multi-images avec Netflix au milieu d’un succès « contusionné »

Halle Berry dans ‘Bruised’ – Netflix

*Halle Berry a signé un contrat multi-titres avec Netflix à la suite du succès de son premier film de réalisatrice « Bruised », qui est désormais diffusé sur la plate-forme.

Selon Netflix, « Bruised » est le meilleur film aux États-Unis cette semaine et était également le deuxième film en anglais dans le monde.

« Mes débuts de réalisateur, » Bruised « , étaient un travail d’amour et je savais que Scott et Ted le traiteraient avec beaucoup de soin », a déclaré Berry à propos du directeur de Netflix Scott Stuber et du co-PDG Ted Sarandos. « L’équipe de Netflix a non seulement été collaborative et créative, mais également extrêmement passionnée et c’est un plaisir de travailler avec elle. Je suis plus que reconnaissant pour le partenariat et j’ai hâte de raconter plus d’histoires ensemble.

Découvrez la bande-annonce « Bruised » de Berry ci-dessous.

Meurtris EST ICI ! 🥊 Je suis plus que ravi de partager officiellement cet incroyable corpus de travail avec le monde. Le sang, la sueur et les larmes… tout cela valait bien ce moment EXACT ! Le sentiment est tellement surréaliste. Regardez MAINTENANT sur @Netflix. Plus à venir! pic.twitter.com/lGhZbnLWup – Halle Berry (@halleberry) 24 novembre 2021

Voici le synopsis de « Bruised » :

« Jackie Justice (Halle Berry) est une combattante d’arts martiaux mixtes qui laisse le sport en disgrâce. Abattue de sa chance et bouillonnant de rage et de regret des années après son dernier combat, elle est entraînée dans un combat souterrain brutal par son manager et petit ami Desi (Adan Canto) et attire l’attention d’un promoteur de la ligue de combat (Shamier Anderson) qui promet à Jackie un la vie dans l’octogone. Mais le chemin de la rédemption devient de manière inattendue personnelle lorsque Manny (Danny Boyd, Jr.) – le fils qu’elle a abandonné lorsqu’il était bébé – se présente à sa porte. BRUISED marque les débuts en tant que réalisateur de Halle Berry, lauréate d’un Oscar, et met également en vedette Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko et Stephen McKinley Henderson.

quand vous découvrez la veille que votre film est n°1 aux États-Unis et n°2 dans le monde sur @netflix et que vous commencez à boire pour fêter ça… c’est inévitable. #tipsy pic.twitter.com/S9RRTjYQy6 – Halle Berry (@halleberry) 30 novembre 2021

« Il y a peu de gens avec une carrière comme Halle Berry. C’est une actrice, productrice primée et comme le public l’a vu la semaine dernière, c’est une réalisatrice incroyable. Nous sommes ravis d’être dans son coin alors qu’elle délivre de la puissance devant et derrière la caméra dans Bruised et nous avons hâte de raconter plus d’histoires ensemble », a ajouté Stuber.

Berry sera ensuite vue dans deux originaux de Netflix qui ne sont pas liés à son nouveau contrat. Elle sera productrice exécutive et jouera dans « The Mothership » et apparaîtra dans « Our Man From Jersey » en face Mark Wahlberg.