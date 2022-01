Halle Berry surprend ses fans en se mariant pour lancer la nouvelle année

Halle Berry est une femme mariée ! L’actrice de Bruised a annoncé sur Instagram qu’elle avait épousé son petit ami, le musicien lauréat d’un Grammy Van Hunt, lors d’une cérémonie privée. Berry a documenté ses vacances tropicales sur les réseaux sociaux toute la semaine, et elle a laissé tomber une photo d’elle et Hunt en train de s’embrasser dans une chapelle avec la légende « Eh bien… C’EST OFFICIEL ! »

Berry et Hunt se fréquentent depuis 2020 et elle a révélé en novembre que son fils Maceo avait organisé une « cérémonie d’engagement » pour eux, ce à quoi Berry fait référence en appelant leur mariage officiel. « Il s’agissait d’une cérémonie organisée par un enfant de 8 ans assis sur le siège arrière de la voiture qui a dit : ‘Maman, tu devrais te marier avec lui.’ J’ai dit : ‘Vraiment, je devrais me marier avec lui ?’ Il a dit : ‘Ouais, je vous déclare mari et femme.’ Alors on se dit : ‘Oh, d’accord. Nous sommes mariés !’ Mais nous ne sommes pas mariés », a expliqué Berry sur Live with Kelly and Ryan. « C’est donc notre cérémonie d’engagement. C’est idiot. C’est mignon. »

« Ce que j’aime, c’est que lorsque vous mélangez des familles, c’est vraiment difficile », a poursuivi Berry. « Donc, la bonne nouvelle, c’est que mes enfants sont à l’aise et c’est tout ce qui compte. S’ils ne sont pas heureux, nous ne le sommes pas. C’est tout ce dont vous avez besoin. Vous avez juste besoin qu’ils soient heureux. » Berry partage Maceo avec son ex-mari Olivier Martinez et Nahla Ariela, 13 ans, avec son ex Gabriel Aubry.

Berry a également parlé de sa relation avec Hunt n l’histoire de la couverture de la santé des femmes de décembre 2021, expliquant qu’il l’avait aidée à devenir une meilleure mère. « Je me sens juste épanouie. Je me sens heureuse dans ma vie romantique, en tant que mère, en tant qu’artiste. Je suis une bien meilleure mère dans cette circonstance que je ne l’aurais été si j’étais restée dans une relation amoureuse qui ne m’a pas servi et ne m’a pas fait ressentir ce dont j’ai besoin en tant que femme », a expliqué Berry. « Je me souviens que nous devons toujours prendre soin de nous en premier, car je ne peux pas être une bonne mère pour mes enfants si je ne suis pas fondamentalement heureuse et si je ne me sens pas bien dans ma peau. »