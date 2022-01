Halle Berry trompe ses amis célèbres avec un faux message de fiançailles pour le Nouvel An

« C’est officiel… » Berry a sous-titré la première des deux images, la mettant en scène avec son petit ami Van Hunt, ce qui a amené beaucoup à croire que les deux se sont mariés pendant les vacances du Nouvel An, y compris beaucoup de leurs amis célèbres.

L’est-elle ou non ? C’est la question que se posent les fans et les followers de Halle Berry depuis qu’elle s’est rendue sur Instagram le jour du Nouvel An avec un post joyeux et extrêmement cryptique.

Ici, à Report Door, nous sommes prudemment douteux car tout cela ressemble à une trop belle configuration de blague à laquelle Berry n’a tout simplement pas pu résister. Cependant, bon nombre de ses amis et followers célèbres ont pris la première diapositive de son message pour argent comptant, offrant ce qui pourrait être des félicitations extrêmement prématurées.

Dans son message, elle et son petit ami Van Hunt se tiennent debout et se font face dans une magnifique arche donnant sur une vue tropicale époustouflante. Elle a sous-titré l’intégralité du message : « Eh bien… C’EST OFFICIEL ! »

Cependant, si vous passez à la diapositive suivante, elle a écrit sur cette image d’elle et Hunt confortablement – elle avec une belle décoration florale sur la tête – la légende, « C’est 2022! »

Nous considérons cela comme une subversion des attentes de Berry avec la première légende, seulement pour retourner le script et révéler un article du Nouvel An avec la seconde. Certains médias ont même capturé un hashtag « #gotcha » qui, selon eux, faisait partie du message d’origine (si c’est le cas, il a ensuite été supprimé).

Bien que nous ayons contacté les représentants de Berry pour vérifier l’état de sa relation avant de lui offrir nos félicitations (soit pour ses fiançailles, soit pour une farce fantastiquement jouée), la section des commentaires de son message initial a explosé avec les félicitations des célébrités.

« 👏🏾👏🏾👏🏾 bravo à vous deux !!! Beau!! » a écrit Dwayne Johnson, tandis que Taraji P. Henson a fait écho au sentiment en écrivant : « Félicitations !!! Tellement heureux pour vous 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️❤️❤️.” Tia Mowry a commenté une série d’émojis cardiaques pour partager son enthousiasme, tandis que la sœur Tamera est allée avec des émojis souriants avec des yeux de cœur.

Ava DuVernay a écrit : « Bénédictions, Reine ! Wonderfulllll !!!! », avec Octavia Spencer sautant sur elle « Félicitations !!!!! » également. « FÉLICITATIONS LES GARS !!!❤️❤️❤️😘😘😘😘 », a ajouté Kim Fields, avec Julie Benz offrant des sentiments similaires, écrivant: « Félicitations !!!!! .

Naomi Campbell était définitivement convaincue que le message était réel, commentant : « Félicitations @halleberry bénédictions à votre belle Union ❤️❤️❤️❤️. » Thandiwe Newton était également amoureuse de ce qu’elle croyait être un engagement, ajoutant: « Arggggghhhhhh !!!!!! Omg tellement tellement TELLEMENT HEUREUX pour vous *larmes de joie*. »

Quelques fans, cependant, ont semblé comprendre ce qui semble certainement être une farce enjouée de la part de Berry et Hunt, avec des commentaires tels que « Vous nous avez bien aidés jusqu’à ce que j’aie balayé à droite » et « Haha, bon (n’oubliez pas de faire défiler pour voir les deux photos) » et même « Je ne vois personne défiler – lol 😂😂😂😂😂😂. »

À un moment donné, la vérité doit éclater et si cela s’avère être une blague, il pourrait être amusant de voir comment toutes les célébrités qu’elle a dupées réagissent en tombant dans le piège.

Ou peut-être qu’elle se sentira mal que tant de gens pensent qu’elle est fiancée maintenant qu’ils iront de l’avant et se fianceront… pour les fans (maintenant c’est nous qui plaisantons).