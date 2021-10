Haller continue de marquer l’histoire avec l’Ajax

23/10/2021 à 13:15 CEST

L’attaquant de l’Ajax Amsterdam Sébastien Haller continue de montrer sa bonne forme : avec un but et deux passes décisives contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, l’attaquant a six buts et est le meilleur buteur de la compétition. Il est le deuxième joueur à atteindre ce chiffre lors des trois premières journées de la meilleure compétition continentale.

L’Ivoirien, venu aux Pays-Bas de West Ham pour 22,5 millions d’euros, également le quatrième joueur de l’Ajax Amsterdam à marquer lors de trois matchs consécutifs de Ligue des champions après Kluivert (1995), Litmanen (1996) et Dusan Tadic (2018).

L’ancien joueur de West Ham a également marqué six autres buts en Eredivisie et est le deuxième meilleur buteur du championnat derrière le milieu de terrain de Feyenoord Guus Til., ce qui fait un total de sept en neuf jours joués jusqu’à présent. La saison dernière, le également ancien de l’Eintracht Frankfurt a signé 11 buts en Eredivisie au deuxième tour.

Ajax, autoritaire aux Pays-Bas et en Europe

Les hommes d’Erik Ten Hag se sont battus (4-0) au Borussia Dortmund lors de la troisième journée de l’UEFA Champions League et sont confortés en leader du groupe C avec neuf points sur neuf possibles, 11 buts pour et un seul contre.. Après avoir atteint les demi-finales de la saison 2018/19, l’Ajax veut redevenir autoritaire dans la plus haute compétition continentale et se battre à nouveau pour le titre.

Les Néerlandais sont également en tête de l’Eredivisie, où ils ont signé 22 points sur 27 possibles avec sept victoires, un nul et une défaite. Ils ajoutent également 32 buts en faveur (3,5 buts par match) et seulement deux contre : La sobriété défensive et la capacité à générer des opportunités marquent cette première étape de la saison pour l’Ajax d’Erik Ten Hag.