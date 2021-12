Haller, de ne pas pouvoir jouer en Europe pour devenir « meilleur buteur » des Champions

08/12/21 à 17:12 CET

Qu’est-ce qui ne se passe pas dans ce sport qu’on appelle le football… Les tours qu’il peut donner. Aujourd’hui, l’un des grands noms de la Ligue des champions est Sébastien Haller, le colosse de l’avant-centre de l’Ajax qui signe un excellent début de compétition. À tel point qu’il a déjà égalé le record de buts de Cristiano Ronaldo à chacune des journées de la Ligue des champions.. Dix buts en six matchs. Presque rien.

La côte ivoirienne est la partie émergée de l’iceberg, le visage le plus visible d’une équipe « ajacée » qui est cette saison l’une des grandes sensations de la Ligue des Champions. Il est entré comme le premier du groupe sans sourciller, avec plein de victoires et avec des joueurs qui ont fait leur apparition sur la scène internationale avec panache comme le Brésilien Antony.

Mais si l’Ajax a eu un protagoniste, c’est Haller, à la fois pour le quoi et pour le comment. Le nombre « 9 » n’a pas seulement impacté les buts qu’il a marqués, mais aussi son histoire particulière dans tout Amsterdam. Le grand attaquant est arrivé à la Johan Cruyff Arena pour 23 millions d’euros, devenant ainsi la signature la plus chère de son histoire. Mais Ajax vous avez ‘oublié’ de vous enregistrer en Europe et cela a forcé Haller à regarder tous les matchs de la Ligue Europa depuis la télévision.

Aujourd’hui, tout est en ordre, il est le meilleur buteur de la Ligue des champions. Ce qui peut changer la vie en quelques mois seulement. Habitué à vivre dans l’ombre de Jovic à l’Eintracht, remplaçant à West Ham et « oublié » de l’Ajax en Europe, l’attaquant ivoirien doit désormais savourer le succès. Nous verrons si son impact sur le Vieux Continent l’aide à rechercher un nouveau projet.