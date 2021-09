Haller, le « tueur » qui étonne l’Europe

16/09/2021 à 17h41 CEST

Joël Gadéa

Comme s’il s’agissait d’une exhalaison, Sébastien Haller est entré sur la scène du football européen mercredi soir, avec son ‘poker’ à Lisbonne pour anéantir le Sporting.

Mais qui est la pointe ivoirienne ? Eh bien, la réponse est simple : un gardien de but, qui a rejoint l’élite à 27 ans après être passé par la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Angleterre.

Cela lui a coûté ses débuts en Ligue des champions, mais l’attente en valait la peine. Haller cela a commencé dans l’Auxerre français, à l’époque en deuxième division. Après avoir joué entre l’équipe première et la filiale, Utrecht l’a recruté dans leurs rangs, dans lesquels il a marqué 55 buts en trois saisons. La vitrine d’Eredivisie l’a aidé à remporter un transfert à l’Eintracht Frankfurt, où en seulement deux saisons, il est devenu un attaquant de niveau en Bundesliga.

Une demi-finale européenne

Dans la boîte allemande, Haller atteint une demi-finale de la Ligue Europa, avec un attaquant à retenir : Luka Jovic et Ante Rebic. Seul Chelsea, champion au final, a pu avec l’équipe allemande, aux tirs au but. A Francfort, il n’a joué que deux saisons, bien qu’il ait laissé une marque de 33 buts dans ces deux parcours. Il y a eu les chants des sirènes du Premier ministre et West Ham l’a emmené, bien que pendant l’année et demi qu’il a passée à Londres, il n’a jamais trouvé sa meilleure version.

Pourtant, l’hiver dernier, l’Ajax est venu à sa rescousse pour lui offrir une nouvelle fois un environnement favorable qui lui permet d’afficher ses meilleures qualités : un tir et un but qui brillent déjà en Ligue des champions.