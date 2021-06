Hallmark Movie Stars: Où vous pouvez voir Candace Cameron Bure et d’autres ensuite

Tchad Michael Murray

Ce nouveau venu dans les films Hallmark a été très occupé ces derniers temps et utilise à bon escient son temps à l’écran avec le réseau. Chad Michael Murray est probablement le plus reconnaissable des fans de One Tree Hill, où il a joué (avec Bethany Joy Lenz) pendant la plupart des neuf saisons de la série. Mais Murray a eu de nombreux autres rôles bien connus au cours des vingt dernières années, notamment dans Gilmore Girls, Dawson’s Creek, Agent Carter, Sun Records, Star et Riverdale. De plus, il a joué dans des films comme Freaky Friday, A Cinderella Story, House of Wax, Fruitvale Station et A Madea Christmas.

Au cours des quatre dernières années à peine, Murray a joué dans plusieurs films Hallmark, dont The Beach House, Road to Christmas, Write Before Christmas et Love in Winterland. Chad Michael Murray a de nombreux projets à venir et pourra être vu ensuite dans Hallmark’s Sand Dollar Cove, qui fera ses débuts le 26 juin, et sera également dans les prochains films Colors of Love, Ted Bundy: American Boogeyman, Killing Field, The Fortress , et sa suite.