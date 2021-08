Hallmark révèle le calendrier de la récolte d’automne 2021, avec un nouveau film “Signé, scellé, livré” ⋆ .

in

C’est presque l’automne, et vous savez ce que cela signifie : de nouveaux films Hallmark !

Hallmark Channel (avec sa récolte d’automne annuelle) et Hallmark Movies & Mysteries ont tous deux de nouveaux films à venir en septembre et octobre, et nous avons tous les détails que vous devez savoir sur les 12.

Lisez la suite pour découvrir quels visages familiers et nouveaux sont à l’affiche de ces romances, drames et mystères. De plus, il y a un nouveau Signé, Scellé, Livré !

Récolte d’automne 2021 de Hallmark Channel

Roadhouse Romance

Date de diffusion : Samedi 11 septembre 9/8c

Jeter: Lauren Alaina, Tyler Hynes

Synopsis: La fan de musique country Callie (Lauren Alaina) est déterminée à perpétuer l’héritage de son défunt grand-père. Alors que le réalisateur de télévision Luke (Hynes) est en ville, il lui apprend qu’il vaut parfois mieux regarder en avant plutôt que derrière.

Lever un verre à l’amour

Date de diffusion : Samedi 18 septembre 9/8c

Jeter: Laura Osnes, Juan Pablo Di Pace

Synopsis: L’aspirante maître sommelière Jenna (Osnes) retourne dans son vignoble familial pour étudier et est intriguée par les méthodes naturelles du beau nouveau vigneron argentin, Marcelo (Di Pace). La maître sommelière Jennifer Huether consulte et apparaît comme elle-même dans un rôle de camée.

Prendre les rênes (poids)

Date de diffusion : Samedi 25 septembre, 9/8c

Jeter: Nikki DeLoach, Scott Porter, Corbin Bernsen, Janine Turner

Synopsis: Un écrivain (DeLoach) retourne au ranch familial pour écrire un article sur sa passion pour les chevaux et découvre ce qui a mis fin à son mariage et pourquoi elle a cessé de monter à cheval.

L’amour frappe deux fois

Date de diffusion : Samedi 2 octobre 9/8c

Jeter: Katie Findlay, Wyatt Nash

Synopsis: Maggie (Findlay) et Josh (Nash) forment un couple marié désynchronisé. Maggie souhaite une reprise et se réveille 15 ans plus tôt. Choisira-t-elle à nouveau Josh ou un ex-petit ami sera-t-il heureux pour toujours?

Amour de plage du sud

Date de diffusion : Samedi 9 octobre 9/8c

Jeter: Taylor Cole, William Levy

Synopsis: L’auteur à succès du New York Times Caridad Piñeiro et Hallmark Publishing raconte une histoire sur les quinceañeras rivales, la glorieuse cuisine cubaine, l’amitié, les liens familiaux et la romance.

Flirter avec la romance (poids)

Date de diffusion : Samedi 16 octobre 9/8c

Jeter: Erinn Westbrook, Brooks Darnell

Synopsis: Lorsqu’un auteur de « conseils d’amour » (Westbrook) croise la route d’un chroniqueur de rencontres (Darnell), une attirance commence à s’épanouir. Comme les deux utilisent des stratégies de leurs propres playbooks pour gagner l’un sur l’autre, est-il possible qu’ils aient tous les deux rencontré leur match ?

Première de Hallmark Movies & Mysteries en septembre et octobre 2021

Rédemption à Cherry Springs

Date de diffusion : Dimanche 12 septembre 9/8c

Jeter: Rochelle Aytes, Keith Robinson, Frankie Faison

Synopsis: Après les retombées d’une histoire, la journaliste Melanie (Aytes) rentre chez elle à Cherry Springs pour une pause. Lorsqu’un ami disparaît, elle utilise ses compétences pour découvrir la vérité, au grand désarroi du détective local (Robinson). De la productrice exécutive Judy Smith (“Scandal”).

Trouver l’amour à Mountain View

Date de diffusion : Dimanche 19 septembre, 9/8c

Jeter: Danielle C. Ryan, Myko Olivier

Synopsis: Après avoir appris qu’elle a été chargée de s’occuper des enfants de son cousin décédé, un architecte (Ryan) est déchiré entre se concentrer sur sa carrière et honorer le souhait de son cousin.

Un été

Date de diffusion : Dimanche 26 septembre, 9/8c

Jeter: Sam Page, Sarah Drew, Amanda Schull

Synopsis: Jack (Page) emmène son fils et sa fille dans la ville natale de sa défunte épouse (Schull) au bord de la plage dans l’espoir de guérir et de se rapprocher. L’été apporte des visions du passé qui pourraient forger une nouvelle voie à suivre. D’après le best-seller du New York Times de David Baldacci.

Lève-toi et brille, Benedict Stone

Date de diffusion : Dimanche 3 octobre 9/8c

Jeter: Tom Everett Scott, Mia Maestro, Ella Ballentine

Synopsis: La vie de Benedict Stone (Scott) est bouleversée lorsque sa nièce adolescente (Ballentine) arrive à sa porte ; sauf qu’elle pourrait être le changement dont Benedict a désespérément besoin.

Les vœux que nous tenons

Date de diffusion : Dimanche 10 octobre 9/8c

Jeter: Fiona Gubelmann, Antonio Cayonne, Linda Thorson

Synopsis: Un organisateur d’événements (Gubelmann) doit organiser le mariage parfait pour sa sœur en moins d’un mois lorsqu’elle découvre que le Rosewood, une auberge historique et lieu de mariage bien-aimé, est en vente.

Sans titre Signé, Scellé, Livré

Date de diffusion : Dimanche 17 octobre, 9/8c

Jeter: Eric Mabius, Kristin Booth, Crystal Lowe, Geoff Gustafson

Synopsis: Alors que Shane (Booth) et Oliver (Mabius) se préparent pour leur mariage, ils doivent faire une pause pour aider un jeune garçon qui lutte contre la leucémie à retrouver son ami perdu depuis longtemps. Leur recherche est compliquée par la mère de Shane qui arrive avec son propre plan pour leur mariage. Pendant ce temps, Rita (Lowe) et Norman (Gustafson) affrontent les défis d’essayer de fonder une famille, mais un nouvel employé du bureau des lettres mortes peut apporter la réponse.