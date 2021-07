Hallmark vient d’annuler une série de longue durée Good Witch et James Denton et Catherine Bell ont répondu

La série a été renouvelée pour une septième saison l’été dernier, mais on ne savait pas alors s’il pourrait y avoir une autre saison par la suite. La nouvelle soudaine de Hallmark ne laisse pas beaucoup de temps aux acteurs et aux fans pour pleurer, étant donné qu’il y a sept saisons d’émotions que tout le monde va ressentir. Et, il semble que James Denton et Catherine Bell ressentent déjà, naturellement, les émotions.

La finale de la série devrait être diffusée le dimanche 25 juillet à 20 h HNE, alors que les cousins ​​de Merriwick sont confrontés à la force qui met leur héritage familial en danger et, bien sûr, des changements se produisent pour tout le monde. Comment le voyage se terminera pour Cassie, Sam et tout le monde sera bientôt découvert. Mais, ce sera toujours déchirant de dire au revoir.