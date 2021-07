HalloApp : Le réseau social privé et sans publicité créé par d’anciens employés de WhatsApp | La technologie

Un nouveau réseau social arrive sur le ring, HalloApp. Cette application a été développée par d’anciens employés de WhatsApp et ressemble beaucoup plus à Instagram, bien que sans publicité et avec la confidentialité comme indicateur.

WhatsApp est devenu le service de messagerie instantanée par excellence, il compte des millions d’utilisateurs à travers le monde et tous ignorent, presque par obligation, les autorisations qui doivent être accordées à l’application pour l’utiliser.

Et, est-ce que, puisque Facebook est derrière WhatsApp, l’application a beaucoup changé. Il en va de même pour Instagram, dont Les politiques sont de plus en plus axées sur la collecte de données sur les utilisateurs et la vente d’articles ou de gagner de l’argent grâce à la publicité.

Trouver un réseau social qui ne fonctionne pas de cette façon est compliqué, mais pas impossible. En fait, D’anciens employés de WhatsApp ont décidé de créer HalloApp et d’en faire un phare pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas partager leurs données ou faire l’objet de publicités..

Ce réseau social a des heures de vie, son annonce officielle a été faite lundi de cette semaine et selon un article de blog, l’intention principale de ce réseau social est de ne pas accumuler de followers. Les créateurs de HalloApp veulent revenir au début des réseaux sociaux, quand les personnes qui vous suivaient et vous suiviez étaient des personnes que vous connaissiez en personne.

C’est pourquoi ils essaient d’éviter que le réseau social ne devienne un objet de masse dans lequel n’importe qui peut commencer à générer des bénéfices en ayant un nombre d’abonnés supérieur aux autres. Ils ne veulent pas que cela devienne un centre commercial plein de vitrines où chaque utilisateur vend quelque chose.

Les mesures pour réaliser tout ce qu’ils veulent sont de faire le contraire de ce que fait Instagram. Dans HalloApp, il n’y a pas une infinité d’éléments classiques des réseaux sociaux : algorithmes, bots, publicités, likes, trolls, followers, filtres et, bien sûr, influenceurs. De plus, pour empêcher l’utilisation des données des utilisateurs dans la publicité, HalloApp dispose d’un cryptage de bout en bout dans tous les messages.

L’application est disponible pour les utilisateurs Android et les utilisateurs iOS. Nous vous laissons les liens de téléchargement d’applications : Play Store et App Store.

Bien sûr, pour le moment, le plus sûr est que vous ne trouverez pas beaucoup de contacts au sein de l’application une fois inscrit. Il faudra attendre longtemps pour connaître la popularité de l’application sur le long terme.