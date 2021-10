Halloween 2021 : c’est quand ? | NowMyism.com

Des décorations d’Halloween de . sont exposées lors du Great Jack O’Lantern Blaze à Croton-on-Hudson, New York, le 22 octobre 2020. River Valley. Des dizaines de milliers de touristes du monde entier s’y aventurent à la recherche de l’esprit de « The Legend of Sleepy Hollow », une histoire de 1820 de Washington Irving sur un cavalier sans tête qui hante un instituteur superstitieux. (Photo de TIMOTHY A. CLARY / .) (Photo de TIMOTHY A. CLARY / . via .)

La fête du 31 octobre, connue sous le nom d’Halloween ou Halloween, et qui est célébrée dans de nombreuses régions du monde, notamment dans les pays anglo-saxons comme le Canada, les États-Unis, l’Irlande ou le Royaume-Uni, cette année 2021, va craquer. un dimanche.

Ce festival qui précède le célèbre Jour des Morts, est une célébration qui a pour tradition que les enfants, les jeunes et les adultes s’habillent pour aller de porte en porte demander des bonbons et des bonbons qui sont distribués dans des maisons qui s’habillent pour Halloween avec des motifs sombres, des citrouilles souriantes, des fantômes, des sorcières, des toiles d’araignée et plus encore. D’autres trouvent qu’il est plus amusant d’organiser ou d’aller à des fêtes costumées, de regarder des films effrayants, de raconter des histoires effrayantes ou de faire des blagues qui font peur aux autres.

Halloween 2021 est le dimanche 31 octobre

Savez-vous d’où vient cette célébration ?

La fête d’Halloween, ou Halloween, est une fête d’origine celtique, qui aurait ses racines dans la célébration celtique de Samhain. Cet ancien rite marquait la fin de l’été et de la fête chrétienne de la Toussaint. Cependant, bien que beaucoup pensent que Halloween continue d’avoir une base religieuse, elle est aujourd’hui déjà considérée comme une célébration laïque, c’est-à-dire qu’elle est passée de religieuse à civile ou non religieuse.

Aux États-Unis, Halloween a commencé à être célébré au cours du XIXe siècle, grâce au fait que les immigrants irlandais qui ont voyagé aux États-Unis pendant la Grande Famine ont apporté leur culture, et parmi eux la tradition de Halloween (All Hallows Eve) , All Saints’ Day, en Amérique du Nord.

Trois étapes pour faire de cette journée une fête d’horreur

1. Le costume est le roi de cette fête :

La chose la plus importante pour célébrer Halloween est d’être déguisé, vous devez donc faire preuve de créativité ou d’imitation pour enfiler le meilleur costume de la nuit. Le commerce peut vous montrer une grande variété d’options qui vont des costumes de sagas et de franchises fictives, mais il y a aussi ceux qui font allusion aux figures et aux monstres de l’imaginaire collectif. N’oubliez pas que tout est permis, donc le budget n’est pas l’obstacle au fait de ne pas porter de costume. Avec des accessoires, des masques, des peintures et toute votre imagination, vous pouvez devenir la star de la fête la plus sombre.

2. Un menu terrifiant :

Avec la nourriture, vous pouvez faire preuve de créativité et rendre les repas aussi effrayants que possible.

Des sauces rouges qui simulent le sang, des nouilles pour faire une assiette de vers, des potions de sorcière aux fruits, des truffes araignées, des fantômes à la banane, des hamburgers monstres, bref, vous pouvez faire différentes recettes que vous pouvez obtenir sur les réseaux sociaux.

3. La décoration du lieu :

Pour chercher parmi tout ce qui est à portée de main. Les toiles d’araignées et les formes fantomatiques sont la décoration la plus couramment utilisée pour une fête d’Halloween. Tu peux t’aider avec des draps et des ballons pour créer les fantômes, tisser la toile toi-même avec des fibres, ou l’acheter avec les araignées, elles sont bon marché, et aller au supermarché te procurer des citrouilles et les décorer. De cette façon, vous aurez des environnements spécifiques où vous pourrez prendre les photos. N’oubliez pas d’allumer des lumières tamisées ou colorées, et le reste est déjà mis par les invités, qui sont des blagues et du plaisir.

Donc, avec tout ce que nous avons recommandé, le plus sûr est que le 31 octobre prochain, vous passerez le meilleur moment avec vos amis et votre famille.

