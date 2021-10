Halloween 2021 : des images à partager sur les réseaux sociaux

. Une décoration d’Halloween reste dans une maison incendiée après que le feu de camp a balayé la région de Paradise, en Californie, le 12 novembre 2018.

Dans la nuit de ce dimanche 31 octobre est célébrée la fête d’Halloween, également connue dans diverses parties du monde sous le nom d’Halloween, qui est une date où l’imagination dépasse la réalité.

Des milliers de personnes à travers le monde, qui ont accueilli cette fête anglo-saxonne d’origine celtique, attendent la « Nuit des morts », que des fantômes apparaissent, des loups hurlants, des âmes en peine, des sorcières avec leurs sortilèges, des enterrements de trésors, et tout apparition mythique qui fait accélérer le rythme cardiaque des gens.

Pour que, dans cette célébration de la peur, vous ne restiez pas en dehors du plaisir et que vous la célébriez de la manière la plus effrayante avec vos amis, votre famille et vos proches, nous partageons une série d’images allusives à Halloween à partager via les réseaux sociaux , et ne manquez pas l’occasion de faire ressortir votre côté le plus malicieux, satirique et terrifiant. Faites-leur simplement vos propres dédicaces et effrayez-les !

Images d’Halloween à partager sur les réseaux sociaux

Savez-vous d’où vient cette célébration ?

La fête d’Halloween ou Halloween, est une fête d’origine celtique, qui aurait ses racines dans la célébration celtique de Samhain. Cet ancien rite marquait la fin de l’été et de la fête chrétienne de la Toussaint. Cependant, bien que beaucoup pensent que Halloween continue d’avoir une base religieuse, elle est aujourd’hui déjà considérée comme une célébration laïque, c’est-à-dire qu’elle est passée de religieuse à civile ou non religieuse.

Aux États-Unis, Halloween a commencé à être célébré au cours du XIXe siècle, grâce au fait que les immigrants irlandais qui ont voyagé aux États-Unis pendant la Grande Famine ont apporté leur culture, et parmi eux la tradition de Halloween (All Hallows Eve) , All Saints’ Day, en Amérique du Nord.

Histoire d’Halloween | National GeographicHalloween, ce n’est pas que des costumes et des bonbons ; c’est une fête culturelle riche en traditions. ➡ Abonnez-vous : bit.ly/NatGeoSubscribe #NationalGeographic #Halloween #History À propos de National Geographic : National Geographic est la première destination mondiale pour la science, l’exploration et l’aventure. Grâce à leurs scientifiques, photographes, journalistes et cinéastes de classe mondiale, Nat Geo vous rapproche des histoires qui comptent et au-delà du… 18-10-2007T11: 47: 57Z

Images d’Halloween à partager sur les réseaux sociaux

