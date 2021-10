Halloween 2021 : des phrases à partager

. Des décorations effrayantes sont placées devant une maison à Sierra Madre, en Californie, le 29 octobre 2017, le long d’une rue pour Halloween le 31 octobre 2017. 9,1 milliards, selon la National Retail Federation. / . PHOTO / FREDERIC J. BROWN (Crédit photo à lire FREDERIC J. BROWN / . via .)

Ce dimanche 31 octobre au soir, la fête d’Halloween est célébrée, beaucoup avec le retour à la normalité après l’isolement qui a forcé la pandémie de COVID-19, et après le processus de vaccination qui a mieux contrôlé le virus et ses variantes Ils y penseront rencontrer des amis et de la famille pour célébrer Halloween.

Cependant, d’autres plus prudents célébreront dans le confort de leur foyer l’une des journées les plus préférées et les plus amusantes de l’année car c’est la date qui annonce que les vacances approchent.

Halloween 2021 est le dimanche 31 octobre

Maintenant, peu importe comment cette nuit de terreur est célébrée, l’important est de chercher le meilleur costume, celui qui convient le mieux à notre goût, et soit personnellement, soit à distance, tenez compte de la dédicace de quelques bonnes phrases de salutation et pourquoi pas de satire, avec ceux qui occupent une place particulière dans votre esprit et votre cœur.

Ainsi, nous mettons à votre disposition une série de phrases afin que vous puissiez sélectionner les meilleures et les plus adaptées à vos intentions afin que vous puissiez les dédier en cette journée magique et fantastique.

20 phrases de Joyeux Halloween !

1. Si la peur frappe à votre porte, ayez confiance, ouvrez-la et offrez-lui des bonbons

2. À Halloween, vous devez oublier les fantômes pour devenir l’un d’entre eux

3. Tu es mon personnage d’horreur préféré

4. Laissez tous les sorts d’amour et de bonheur fonctionner ce soir

5. Joyeux Halloween !! La terreur de mes histoires vient de l’obscurité dense de mon cœur

6. Nous avons tous un côté sombre et aujourd’hui est le jour parfait pour le faire fleurir

7. Pour toi, je reviendrais de la tombe pour passer plus de temps à tes côtés

8. Si Halloween est la fête des fantômes, cela signifie que c’est votre soirée ! Profitez et célébrez en grand!

9. Toutes les bonnes choses commencent par un peu de peur, vous ne trouvez pas ? Joyeux Halloween, n’aie pas peur ce soir !

10. Yeux de crapaud, poils de rat, cuisses de grenouille… Bonne chance toute la semaine ! Bonne nuit d’Halloween !

11. Ne jouez pas avec votre maquillage ou votre masque ce soir… Peignez-vous simplement les cheveux et vous serez prête !

12. Vous allez être déguisé en vampire ce soir, n’est-ce pas ? Mordez-moi et faites-moi vôtre pour toujours.

13. Ce soir, je serai ta sorcière ! Pour toi je ferai de la magie !

14. J’ai appris que vous allez organiser une fête d’Halloween en l’honneur des sorcières… devons-nous vous apporter un cadeau ?

15. Mon amour, ce soir je voudrais que tu sois un diable… pour que tu entres dans mon enfer

16. Attends… Je me prépare pour la fête. Tout le monde n’a pas la chance d’être toujours prêt comme vous. Joyeux Halloween !

17. Allons ensemble à l’infini sur votre manche à balai

18. Halloween est la fête des fantômes, alors je suppose que je dois vous féliciter !

19. Pour fêter Halloween, j’ai besoin de choses laides à effrayer, alors dites-moi combien vous facturez !

20. Ce soir, ce sera amusant, nous sortirons habillés pour demander des bonbons. J’adorerais trouver un vrai fantôme. »

