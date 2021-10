Halloween 2021 : les superstitions du 31 octobre

. Une installation de 3 000 citrouilles à la lueur des bougies couvre les marches latérales du canal à Granary Square le 31 octobre 2014 à Londres, en Angleterre.

Cette année, la traditionnelle nuit d’Halloween sera célébrée le dimanche 31 octobre dans de nombreuses régions du monde, en prélude à la fête chrétienne occidentale de la Toussaint, dédiée à la mémoire des morts, des saints et des martyrs de l’histoire.

Pendant Halloween, il est de coutume que les enfants et les adultes aillent déguisés frapper à la porte de leurs voisins pour demander des bonbons et des détails faisant allusion à la célébration. de l’utilisation de citrouilles gigantesques avec un large sourire moqueur.

Halloween 2021 est le dimanche 31 octobre



Cette fête d’origine païenne, de rituels et de célébrations celtiques, apportée d’Irlande en Amérique, était pour les pays anglo-saxons une célébration de la fin de l’été et des récoltes, où l’on croyait que les esprits des morts marchaient parmi les gens vivants.

Dans ce contexte de mystère, au fil des ans, de nombreuses histoires de superstition et de présages du 31 octobre ont pris racine dans chaque génération, et les croyances aux fantômes et aux événements surnaturels envahissaient tous les espaces de la vie et de la culture de ceux qui créent ou éprouvent une connexion avec l’au-delà, à Halloween.

On vous parle ici d’une série de superstitions que les gens ont pour ce jour, et que certains évitent de vivre à tout prix, ou au contraire ont l’audace et l’audace d’en faire l’expérience.

Superstitions du 31 octobre 2021

• Si la flamme d’une bougie passe soudainement du jaune-rouge au bleu, cela signifie qu’il y a un fantôme près de nous.

• Si nous voulons effrayer une âme perdue (cela est très utile au cas où ce qui précède nous arrive), la bonne chose est de sonner une cloche. Ils iront comme une âme emportée par le diable.

• Si une femme accouche et accouche cette nuit-là, son enfant pourra voir et parler avec les esprits.

• Dînez en silence, les conversations pendant le dîner peuvent inviter des fantômes à table.

• Lorsque vous marchez dans le noir, portez un morceau de pain dans une des poches en offrande aux fantômes, et dans l’autre poche, portez un autre morceau de pain saupoudré de sel pour vous protéger des sorcières.

• Sonner une cloche ou laisser un navet devant la porte empêche les fantômes d’entrer.

• Si vous rencontrez un fantôme, faites-en le tour neuf fois et il disparaîtra.

• Ne mettez pas vos vêtements à l’envers et ne marchez pas à reculons à moins que vous ne vouliez rencontrer une sorcière.

• Les sorcières n’aiment pas les chevaux (elles préfèrent les balais), alors gardez ces derniers à l’extérieur de votre maison et mettez un fer à cheval sur la porte.

• Faire un nœud dans un mouchoir éloigne le mal, et puisque le Diable était un collectionneur d’os, ajoutez quelques noix à vos sorts magiques.

