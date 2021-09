Halloween arrive tôt alors que Kim Kardashian arrive à la Fashion Week de New York en cuir et masque

Ce serait certainement rafraîchissant si Kim Kardashian prenait le cuir et les masques pour lui refuser l’accès à sa personnalité en tant que célébrité. De même, Paris Hilton a partagé lors d’une interview avec Hot Ones qu’elle avait acheté un type spécial de matériel à porter qui dévie les flashs des paparazzi et ruine les photos prises d’elle. Pour être juste, cependant, Kardashian a été celle qui a suscité l’intérêt massif pour son corps et sa personne en premier lieu, et prend activement le temps de l’alimenter. (Elle a pris ces photos de sa nouvelle tenue, pas de paparazzi, alors peut-être qu’il n’y a pas de sens plus profond que Kardashian qui veut nous marcher sur le cou avec des talons aiguilles et du cuir.)