Halloween arrive tôt avec tous ces produits Pokémon festifs

Image : Centre Pokémon

À notre époque, les tricots à motifs étaient réservés à Noël et aux grands-mères. De nos jours, chaque jour férié (du moins ceux qui ne sont pas en été) a ses propres pulls, et cela inclut Halloween, un jour férié qui est littéralement censé consister à porter des vêtements non normaux.

Cependant, si vous recherchez une couture effrayante, vous serez heureux d’apprendre que le Centre Pokémon présente à nouveau ses types Ghost pour la prochaine saison des friandises, avec du violet et des citrouilles à gogo :

Mimikyu figure en bonne place sur les vêtements Pokémon Halloween, et vous pourriez probablement vous en sortir en portant le pull pour Noël, tant que votre famille ne se soucie pas de votre version du Père Noël qui a l’air un peu faussée.

De minuscules peluches sur le thème de la citrouille présentent le Dreepy sous-représenté (bien qu’une version légèrement cauchemardesque), ainsi que des peluches Pokémon de départ légèrement plus grandes et un Ronflex qui a mangé tous les bonbons d’Halloween.

Il existe également quelques ensembles en plastique, dont un avec un Lickitung gonflable massif (qui n’est pas réellement gonflable, il est juste sculpté de cette façon).

Si vous avez envie de vous déguiser pour Halloween, vous pouvez trouver cette collection sur le site Web du Centre Pokémon… mais nous continuerons à nous déguiser en coéquipiers parmi nous, merci.