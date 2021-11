Halloween biaisé, appropriation de chauves-souris et sperme de taureau politique – RedState

Notre reconnaissance hebdomadaire de l’excellence moins que méritoire en journalisme mérite la considération de Pulitzer.

Dans le prolongement de l’entreprise de moquerie médiatique à Townhall, Riffed From The Headlines, nous reconnaissons une fois de plus les performances exaltées de notre industrie du journalisme et compilons des soumissions dignes au jury du prix Pulitzer dans de nombreuses catégories. Pour bien reconnaître le filigrane dans la presse, passons directement aux derniers exemples de mauvaise excellence journalistique.

Rapports de la fonction publique distingués

Ken Dilanian — NBC News

Comme la plupart le savent, il y a un énorme intérêt à travers le pays pour les chants « Let’s Go Brandon » – et la presse est là pour vous dire à quel point c’est inapproprié ! Avec un ressentiment croissant – et un volume – les journalistes prennent position contre cette pratique… ce qui signifie qu’ils prennent position avec le gouvernement. Ce faisant, beaucoup ont également couru AU gouvernement, exigeant une action.

Ken Delanian de NBC a appris qu’un fabricant d’armes imprimait la phrase maudite sur certaines pièces d’armes à feu. Il a décidé de prendre les mesures qui s’imposaient en apprenant cette nouvelle affligeante.

J’ai appelé les services secrets à ce sujet. Ils n’ont fait aucun commentaire. https://t.co/CmcATXY5DV pic.twitter.com/vD7dblz9JG – Ken Dilanian (@KenDilanianNBC) 1er novembre 2021

Signaler des citoyens privés au gouvernement pour les punir – et ce sont les journalistes qui perdent la tête si vous suggérez qu’ils sont l’ennemi du peuple.

Rapports d’investigation distingués

Bill McCarthy — PolitiFact

C’est une grande défense de Joe Biden contre les malheurs que nous endurons de son inflation – nous devinons. Pourquoi ces guerriers factoïdes s’affairent à corriger des blagues et des mèmes ne peuvent être attribués qu’à une sorte de quota. Cette fois, Politifact nous a gentiment informés qu’une image flottant autour d’une dinde congelée dont le prix est à un niveau attendu peut-être d’un modeste condominium n’est pas, en fait, exacte.

Le prix de 123 000 $ est exponentiellement plus élevé que le coût d’une dinde congelée chez Target – ou dans d’autres épiceries américaines, selon des données récentes du département américain de l’Agriculture. Nous évaluons cette publication sur Facebook comme étant fausse.

Heureusement, nous n’aurons pas à contracter d’hypothèque pour nous tailler une Butterball dans quelques semaines.

La photo virale d’une dinde de 123 000 $ date de plusieurs années, manque de contexte et ne reflète pas du tout les prix actuels de la dinde chez Target ou ailleurs. https://t.co/1pjQ0GzmZF pic.twitter.com/1VTrlQAeFr – PolitiFact (@PolitiFact) 20 octobre 2021

Rédaction de longs métrages distingués

Alex Isenstadt — Politique

Comme l’ont prouvé les élections interannuelles de mardi soir, la presse doit absolument impliquer au maximum Donald Trump. L’homme est absent depuis 10 mois, mais s’ils s’abstiennent de couvrir, cela signifie qu’ils devront se concentrer sur les multiples catastrophes impliquant Biden. C’est donc tout le 6 janvier et Orange Man Bad, tout le temps.

Au Nebraska, dans une élection qui n’a guère d’intérêt national, Politico se penche sur les détails pour une raison – cela implique Trump. D’accord, deux raisons ; cela leur a aussi permis de travailler Le baron du sperme de taureau dans un titre.

Pete Ricketts, le gouverneur du Nebraska et descendant de l’une des familles de mégadonateurs les plus puissantes du Parti républicain, avait une demande pressante pour Donald Trump : veuillez rester en dehors de la politique de mon pays d’originehttps://t.co/C72fSZOy5G – POLITICO (@politico) 2 novembre 2021

Commentaire culturel distingué

Tristan Balagtas — People Magazine

Celui-ci était presque pénible à lire, et pourtant il était en fait écrit et livré. Déjà le sujet des plans d’Halloween de la famille du secrétaire aux Transports Pete Buttigieg défierait tout intérêt. Mais ensuite, nous apprenons que non seulement il a décoré ses nouveau-nés récemment adoptés de cônes de signalisation, mais qu’il l’a fait pour qu’ils représentent «l’infrastructure» – eh bien, c’est le genre d’information qui incite irrationnellement à vouloir frapper une loutre. La plupart des gens de l’édition ou du journalisme se seraient éloignés de cette fonctionnalité, mais M. Balagtas était à la hauteur de cette tâche.

Votre rappel périodique de ne pas habiller vos enfants adoptés en cônes de signalisation orange pour obtenir un soutien politique pour les projets de loi sur les infrastructures.

??

(h/t @COTriadConnect)https://t.co/zI202wz49f – Dr Lisa Munro (@llmunro) 2 novembre 2021

Rapports internationaux distingués

Hannah Sparks — New York Post

Rappelez-vous quand l’année dernière, la presse a été profondément impressionnée par le pays de la Nouvelle-Zélande lorsqu’ils sont entrés dans un verrouillage pandémique à un niveau qui aurait impressionné la Stasi? Oui, eh bien, nous avons appris depuis qu’ils ne sont peut-être pas le modèle même de gouvernance après tout, et voici un autre indicateur de leur pensée moins qu’admirable.

Il a été annoncé que dans ce pays, ils venaient de nommer leur oiseau de l’année annuel. Maintenant, non seulement nous avons devant nous deux mois complets d’activité aviaire, mais je pense pouvoir dire sans crainte que ce ne sont pas des gens brillants. Loin de moi l’idée de remettre en cause une autre culture, mais ils viennent d’annoncer que leur GARÇON est — une chauve-souris.

Bat nommé « Oiseau de l’année 2021 » dans une décision controversée https://t.co/7kAemnXz6W pic.twitter.com/o68sIE3tLb – New York Post (@nypost) 2 novembre 2021

Couverture distinguée des desserts glacés

Drew Weisholtz — L’émission d’aujourd’hui

On ne peut que supposer que cette nouvelle d’Olivia Rodrigo recevant un chausse-pied du président Biden lors de sa visite à la Maison Blanche tirait dans toute la stratosphère de l’information parce que le Today Show était au top pour obtenir les détails précis pour la consommation. Il s’avère que cette histoire était inexacte !

Maintenant, nous ne pouvons pas accuser l’industrie de diffuser de fausses nouvelles, car il semble que Mme Rodrigo soit celle qui a livré les informations inexactes. Cela peut être corrigé maintenant, cependant – ce qu’elle a réellement reçu de Biden était une cuillère à crème glacée.

Olivia Rodrigo vient d’apprendre que le cadeau de Biden pour elle était une cuillère à glace, pas un chausse-piedhttps://t.co/gRe23W0W4D – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 29 octobre 2021