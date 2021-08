Halloween: chaque film de la série d’horreur, classé

5. Halloween III : Saison de la sorcière (1982)

Dans Halloween III: Season of the Witch, un meurtre-suicide apparent dans une salle d’urgence d’un hôpital mène à une enquête, montrant qu’un fabricant de jouets fou veut tuer autant de personnes que possible pendant Halloween en utilisant un ancien rituel celtique, volé à Stonehenge , et des masques d’Halloween.

C’est définitivement le mouton noir de la famille Halloween, pour une raison précise – pas de Michael Myers. Cela a conduit à un tollé de fans et à ce qu’ils le ramènent dans le quatrième film (bien que mal). Cependant, après avoir laissé ce film reposer pendant des années et des années, l’avoir revu plusieurs fois, j’en suis venu à l’apprécier.

L’idée était de lancer une série d’anthologies de films d’Halloween, et quand vous ne pensez pas à Michael Myers, le film a une intrigue décente et une grande tournure de science-fiction / horreur. Je le mets à cinq parce qu’il n’y a pas de Michael, le monstre que nous connaissons. Si cela sortait comme son propre film loin du nom d’Halloween, ce serait encore plus un bon film.