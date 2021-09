Halloween Horror Anthology ‘Bad Candy’ avec Corey Taylor maintenant disponible sur demande

NŒUD COULANT et PIERRE AURE leader Corey Taylor stars dans le film d’anthologie d’horreur sur le thème d’Halloween “Mauvais bonbons”, qui est arrivé dans certains cinémas le 10 septembre et est maintenant disponible sur demande.

Sortie en Blu-ray le 28 septembre “Mauvais bonbons” a été écrit et réalisé par Scott B. Hansen et Désirée Connell, et aussi des fonctionnalités Zach Galligan, la star du “Gremlin” et “Cire” franchisés.

“Mauvais bonbons” suit les histoires locales d’Halloween sur les mythes et les leçons apprises dans la communauté de New Salem. Avec son spectacle annuel Psychotronic FM Halloween, des DJ de radio de reconstitution Chilly Billy (joué par Taylor) et Paul tisser les récits du surnaturel des années passées. Dans cette petite ville, c’est une fin lugubre pour la plupart, mais quelques bonnes âmes survivront-elles ?

Dans une interview avec Festivals du film FirstGlance, Taylor a déclaré à propos de “Mauvais bonbons”: “C’est un petit film d’horreur assez cool qui a une histoire linéaire, mais c’est vraiment composé de différentes histoires courtes – presque comme un ‘Spectacle d’horreur’ genre de format, ce qui est plutôt cool. Ce sont essentiellement des reconstitutions d’histoires que je raconte à la radio, pour la plupart. C’était un film à petit budget réalisé par des personnes qui connaissaient mon manager et qui avaient déjà travaillé avec lui. Et ils m’ont demandé si je voulais en faire partie, et je me suis dit : ‘Oui, bien sûr. Je suis complètement déprimé.'”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose en particulier qui l’avait attiré vers le projet, Corey a déclaré: “J’ai été un fan d’horreur toute ma vie, et cela se reflète dans les films dans lesquels j’ai été, la musique que je fais, les groupes auxquels j’ai contribué. C’était donc juste une chose de plus pour moi pour essayer de m’étirer. Chaque fois que je reçois un petit rôle comme ça, je suis toujours prêt à essayer de nouvelles choses. “

Taylor a également parlé de ce que c’était que d’être sur le “Mauvais bonbons” ensemble, en disant: “Je dois travailler avec Zach Galligan, ce qui était vraiment génial. J’étais un grand fan de son travail quand je grandissais, et j’ai commencé à travailler avec lui et à le rencontrer, c’est juste un mec tellement cool que ça a rendu les choses faciles. Nous étions là-bas pendant deux jours complets pour tout cartographier et tout filmer. Et nous avons juste roulé avec, mec. Nous nous sommes juste amusés autant que nous le pouvions, juste en nous moquant les uns des autres.”

Comme indiqué précédemment, Taylor joue également dans un autre film d’horreur appelé “Rucker”. Il est décrit comme un film de terreur époustouflant sur un camionneur tueur en série qui tente de sauver des relations familiales. professeur de cinéma au Collège olympique Amy Hesketh est le réalisateur du film et collègue professeur d’OC Aaron Drane produit le film. Tous deux sont crédités d’avoir co-écrit le scénario.

Fan de longue date de films d’horreur, Taylor figurait en bonne place dans le “À la recherche des ténèbres” documentaire, sorti en 2019.

Corey Raconté Syfy du réseau “Metal Crush Mondays” comment il s’est lancé dans les films d’horreur : « Ma mère m’a emmené voir le ‘Buck Rogers [In The 25th Century]’ film quand j’étais gamin. Je devais avoir quatre ou cinq ans, mais la bande-annonce avant le film était Jean Charpentier‘s ‘Halloween’. Vous venez d’avoir ces visuels incroyables, cette impression que c’est l’automne, c’est Halloween et il y a juste ce mec en arrière-plan de chaque plan. Je me souviens d’un enfant de cinq ans qui venait d’être hypnotisé. Comme, je m’en fichais soudainement Buck Rogers. Je pense que c’est le seul moment de ma vie qui a vraiment galvanisé mon goût pour ce que mon jeune esprit pensait être cool. C’est en fait quelques années plus tard que j’ai pu le regarder et à ce jour, c’est l’un de mes films préférés.”



