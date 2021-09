Halloween Horror Nights à Universal Orlando : 7 choses à ne pas manquer

Le spectacle de carburant du cauchemar d’Halloween

En dehors des spectacles de cascades ridicules, j’admets que je me méfie de prendre du temps pour des spectacles en direct dans les parcs à thème. Mais le spectacle Halloween Nightmare Fuel est une explosion totale du début à la fin, en particulier pour tous ceux qui ont besoin de s’asseoir et d’une bouffée d’énergie. Pour ne rien dévoiler, le spectacle propose un mélange de danse chorégraphiée, d’acrobaties de haut vol, de pyrotechnie à couper le souffle et de quelques surprises magiques supplémentaires, le tout sur des couvertures en métal à grand bruit. Si vous ne pouvez faire qu’un seul des deux spectacles du soir, faites le plein avec celui-ci. (Mais ne dormez pas sur Marathon of Mayhem Carnage Factory si vous avez le temps, car cette merde est aussi géniale.)