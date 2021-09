Halloween Kills Image donne un nouveau regard sur deux personnages de retour de 1978 .

Deux autres personnages du film slasher classique de John Carpenter en 1978, Halloween, apparaîtront aux côtés de Jamie Lee Curtis dans Halloween tue. Le douzième film de la franchise Halloween ramène Curtis dans le rôle de Laurie Strode pour affronter à nouveau Michael Myers, qui est joué dans le film par l’original Nick Castle en collaboration avec James Jude Courtney. Le film servira de suite à Halloween, le film de David Gordon Green en 2018 dans lequel Curtis est revenue dans son premier rôle d’actrice 40 ans après la première du premier film.

La franchise Halloween regorge de changements de continuité et de déviations, auxquels Halloween de 2018 a cherché à remédier en reconnectant tous les films précédents, à l’exception de l’original. Halloween Kills sera le troisième film d’une chronologie qui comprend Halloween (1978), Halloween (2018), Halloween Kills et Halloween Ends, dont la sortie est prévue pour octobre 2022. La suite de 2018 a présenté la fille de Laurie (Judy Greer) et sa petite-fille (Andi Matichak), que Laurie s’est aliénée en raison du traumatisme persistant de l’attaque de Myers. Après que Michael se soit échappé de l’hôpital psychiatrique où il a été institutionnalisé à la poursuite de Laurie, le film se termine avec lui piégé dans un bâtiment en feu mais toujours en vie.

Samedi, Jamie Lee Curtis a partagé une image du prochain film sur Instagram qui donne un aperçu de certains des personnages qui reviendront dans Halloween Kills le 15 octobre. Une photo du film offre un nouveau regard sur quatre personnages du film, dont trois infirmières. Dans sa légende, Curtis demande aux fans de découvrir des visages familiers de deux films précédents de la série: l’original Halloween 1978 et son homologue 2018 du même nom.

Nancy Stephens, qui a joué l’infirmière Marion Chambers dans Halloween, Halloween 2 et Halloween H20 : 20 ans plus tard, sera de retour pour un quatrième film. Reprenant également son rôle du film de 1978, Kyle Richards, mieux connu en tant que membre principal de la distribution originale de The Real Housewives of Beverly Hills. Richards a joué Lindsay Wallace, l’enfant que l’amie de Laurie, Annie, garde la nuit où elle est tuée par Myers. Deux acteurs qui sont apparus dans Halloween en 2018 sont également photographiés avec Richards et Stephens : Carmela McNeal et Michael Smallwood, alias les infirmières Vanessa et Marcus.

L’infirmière Marion et Lindsay Wallace ne sont pas les seuls personnages de soutien de 1978 à faire une apparition : Tommy Doyle et Lonnie Elam seront également de retour, interprétés par Anthony Michael Hall et Robert Longstreet. Tommy était le garçon que Laurie a gardé en face de Lindsay, tandis que Lonnie est l’ancien tyran de Tommy. Les survivants des attaques précédentes de Michael passent à l’offensive dans Halloween tue, formant une foule pour le tuer une fois pour toutes après avoir appris qu’il s’était échappé de la maison en feu. Bien sûr, avec un autre film d’Halloween en préparation, il est peu probable que la foule réussisse. Pourtant, le film de 2018 a été bien accueilli et, avec une excellente distribution d’acteurs de retour et de nouveaux acteurs, Halloween Kills a le potentiel pour un suivi satisfaisant.

