‘Halloween Kills’, le film le plus rentable des États-Unis – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le film d’horreur « Halloween Kills » a été le film le plus rentable en Amérique du Nord ce week-end, selon les estimations de l’industrie publiées dimanche.

Le film réalisé par David Gordon Green a rapporté 50,4 millions de dollars à sa sortie dans 3 705 salles, selon les estimations. Cela a dépassé les attentes des experts, qui avaient prédit une collecte d’environ 30 millions de dollars.

En deuxième position, le nouveau film de James Bond « No Time To Die » avec 24,3 millions, soit une baisse de 56% par rapport au week-end précédent, pour un total de 99,5 millions.

Plus bas dans le brut était « The Last Duel », un drame du 14ème siècle réalisé par Ridley Scott, avec Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer et Adam Driver. Il a levé 4,8 millions de dollars auprès de 3 065 cinémas.

Vous trouverez ci-dessous une estimation des ventes de billets du vendredi au dimanche dans les cinémas aux États-Unis et au Canada, selon Comscore. Les chiffres définitifs seront publiés lundi.

1. « Halloween tue », 50,4 millions de dollars.

2. « Pas le temps de mourir », 24,3 millions de dollars.

3. « Venom: Let There Be Carnage », 16,5 millions de dollars.

4. « La famille Addams 2 », 7,2 millions de dollars.

5. « Le dernier duel », 4,8 millions de dollars

