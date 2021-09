Halloween Kills vient d’avoir un remaniement de sortie majeur

En 2018, la franchise Halloween a livré une sorte de relance, le simple Halloween servant uniquement de suite à l’original de 1978, ramenant ainsi Laurie Strode de Jamie Lee Curtis en conflit avec Michael Myers pour la première fois en quatre décennies. dans cette continuité. Alors que la suite produite par Blumhouse aurait facilement pu être une affaire unique, le succès critique et commercial d’Halloween a donné le feu vert à Halloween Kills et Halloween Kills, et le premier sort le mois prochain. Mais aujourd’hui, on apprend qu’en plus de sa sortie en salles, Halloween Kills sera simultanément disponible en streaming.