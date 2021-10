Halloween : mèmes, légendes Instagram et citations pour célébrer

Quelque chose de méchant arrive de cette façon… c’est presque Halloween ! (Photo : .)

Halloween – ou All Hallow’s Eve – est la célébration annuelle dont les racines remontent aux jours celtiques et aux rituels païens.

Aujourd’hui, cela n’arrive peut-être qu’un jour par an, mais les vrais fans d’Halloween savent que vous pouvez célébrer une saison effrayante tout au long du mois.

Qu’il s’agisse de passer de nombreuses soirées à regarder les meilleurs films d’Halloween à la cueillette de citrouilles (et à la décoration) et plus encore, Halloween mérite d’être célébré.

Ici, nous avons rassemblé les meilleurs gifs, mèmes, jeux de mots et plus encore.

Jeux de mots d’Halloween et légendes Instagram

« Les goules veulent juste s’amuser »

‘Toutes les friandises, pas de trucs ici’

« Booooo, tu penses parler à qui ? »

‘Regarder la gourde, se sentir mieux’

« Juste quelques méchantes sorcières »

‘The ghostess with the mostess’ (parfait si vous organisez une fête !)

‘Au revoir fille chaude, bonjour goule chaude Halloween’

‘J’ai fait un test ADN, il s’avère que je suis à 100% cette sorcière’

Gifs Halloween

Citations et dictons

‘Quelque chose mauvaise cette manière vient.’ – William Shakespeare, Macbeth

« J’arrêterai de porter du noir quand ils auront une couleur plus foncée. » – Mercredi Addams, La famille Addams

« Rien sur terre n’est aussi beau que le dernier coup le soir d’Halloween. » -Steve Amande

« À Halloween, vous devenez tout ce que vous voulez être. » – Ava Dellaira, Lettres d’amour aux morts

« Des ombres de milliers d’années se lèvent à nouveau sans être vues, des voix murmurent dans les arbres : « Ce soir, c’est Halloween ». » – Dexter Kozen

« Doigts collants, pieds fatigués ; une dernière maison, trick or treat!’ – Fischer rouillé

« Il y a un enfant en chacun de nous qui est toujours un trick-or-treater à la recherche d’un porche bien éclairé. » – Robert Brault

‘Les loups-garous hurlent. Les fantômes rôdent. Halloween est à nos portes maintenant. – Richelle E. Goodrich

« Chaque jour, c’est Halloween, n’est-ce pas ? Pour certains d’entre nous. – Tim Burton

« Les fantômes et les gobelins viennent jouer le dernier jour d’octobre ! » – Fischer rouillé

Mèmes



