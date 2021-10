Halloween, une célébration commerciale macabre et obscène

Dans une culture déjà si endormie à la réalité du péché et du mal, cette célébration commerciale du macabre et de l’obscène est devenue trop.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

T

Bien que j’adorerais être d’accord avec le sentiment exprimé par Anne… la maison aux pignons verts — « Je suis tellement contente de vivre dans un monde où il y a des octobres » — récemment, j’en suis venu à souhaiter que nous puissions sauter le mois complètement. Ou du moins sa fête la plus importante, Halloween. Au lieu de profiter des mamans en pot, des balles de foin et des couleurs de feuilles glorieuses, les Américains de ces derniers temps semblent déterminés à remplir leurs quartiers de toutes sortes de décors ringards et trash. Nous devons transformer nos pelouses en cimetières, sortir les squelettes de nos placards et gaspiller des sommes incalculables en abominations gonflables. Pendant un mois entier…

Lien source