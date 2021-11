Halo 3: le système de points de cheminement d’ODST en fait mon jeu Halo préféré

Depuis sa première sortie sur Xbox 360 en 2009, Halo 3: ODST est resté une entrée unique dans la série de tir de science-fiction Halo – et selon les développeurs qui travaillaient sur le jeu à l’époque, c’était tout à fait le but.

Selon Joseph Staten, directeur créatif et scénariste principal d’ODST, l’équipe de développement principale qui a travaillé sur le jeu avait à l’origine été réunie pour travailler sur Halo Chronicles, le réalisateur du Seigneur des Anneaux Peter Jackson. « Lorsque ce projet s’est effondré, nous nous sommes retrouvés avec cette équipe de base vraiment expérimentée, qui étaient tous là depuis [Halo: Combat Evolved] », a déclaré Staten à Kotaku en 2009. Avec la dissolution de Halo Chronicles et Halo Reach déjà bien en production, Staten et le reste de l’équipe ont décidé de créer une nouvelle entrée dans l’univers Halo – une qui sonderait des coins autrement négligés de son monde à travers le point de vue de quelqu’un d’autre que le héros de la franchise Master Chief.

Le résultat a été Halo 3: ODST, un jeu de tir de survie à la première personne qui se déroule dans la même période que Halo 2. Il se déroule dans les ruines de la métropole est-africaine de New Mombasa, joué du point de vue d’un spécial non amélioré. Ops shock trooper chargé de retrouver les membres de son équipe perdus à la suite de l’occupation de la ville. Le jeu est une histoire de détective sobre et terre-à-terre dans une ville abandonnée criblée d’escouades de patrouille dispersées de soldats Covenants prêts à déchirer le joueur s’il ne fait pas attention. C’est aussi mon jeu préféré dans la série Halo.

Il y a beaucoup à aimer dans le jeu, de son monde ouvert en libre-itinérance qui a permis aux joueurs de réaliser l’expérience de combattre les Covenants dans une ville futuriste aperçue pour la première fois dans la démo E3 2003 de Halo 2, à son accent sur la furtivité tactique et la survie par opposition à la boucle de combat plus offensive de la série, à sa partition de jazz orchestrale sombre et teintée de noir. Mais ce qui reste ma partie préférée de Halo 3: ODST est quelque chose qui n’a jamais été reproduit par aucun autre jeu Halo, ou vraiment tout autre jeu que j’ai rencontré, et c’est la conception narrative d’ODST vue à travers son point de cheminement diégétique système.

Les premières minutes de Halo 3 : ODST placent les joueurs dans le rôle de « la recrue », un protagoniste silencieux et un ajout récent à une équipe de soldats de choc. S’éveillant à l’intérieur d’une capsule qui s’est écrasée dans un bâtiment à la suite de la rupture de l’espace covenant observée dans Halo 2, la recrue tombe de la capsule et est obligée de se soigner et de repousser un groupe de soldats Brute et de sous-fifres Grunt. Après avoir vaincu ces ennemis, votre affichage tête haute vous dirigera vers l’interface avec le surintendant – une intelligence artificielle responsable de l’infrastructure urbaine de New Mombasa – afin de mieux comprendre où vous vous trouvez et ce qui est arrivé à votre équipe.

Une fois que vous interagissez avec un téléphone public à proximité qui commence à sonner tout seul, une boussole de point de cheminement apparaîtra en haut de votre HUD et une carte interactive du centre-ville deviendra accessible via le menu du jeu. Ce point de cheminement vous dirige vers le premier de plusieurs artefacts laissés par les membres de votre équipe ODST, provoquant des missions de flashback jouables vues du point de vue de l’un de vos quatre coéquipiers. Mais ce n’est pas tout. Alors que vous vous frayez un chemin à travers le centre-ville jusqu’à votre destination, quelque chose d’étrange commence à se produire dans l’environnement qui vous entoure.

Plusieurs panneaux d’affichage vidéo dans toute la ville commencent à changer, comme s’ils réagissaient à votre présence. Bien qu’au début, il s’agisse de détails environnementaux inoffensifs, cela commence lentement à s’installer en ce sens que ces avertissements et instructions de circulation soi-disant automatisés sont en fait des tentatives du surintendant AI de communiquer avec vous et de vous guider à travers la ville, vous alertant des patrouilles covenantes itinérantes et alternant itinéraires pour éviter en toute sécurité la détection. Bien qu’il s’agisse d’un détail intéressant en soi, il est encore plus fascinant que l’IA du surintendant vous dirige également vers des journaux audio à collectionner hébergés dans des téléphones et des kiosques dispersés à travers la ville, chacun racontant une histoire parallèle centrée sur une jeune fille de New Mombasan. nommé Sadie avec un lien puissant avec le surintendant AI. Alors que les missions de Halo 3: ODST sont vécues du point de vue du Rookie et de ses coéquipiers, les cinématiques qui mettent en place ces missions sont relayées du point de vue du Superintendant AI, qui reste un personnage tacite mais toujours présent dans le monde du jeu. .

En rejouant récemment à travers Halo 3: ODST, je me suis retrouvé impressionné par la profondeur avec laquelle la présence du surintendant a été tissée dans l’environnement de New Mombasa, et je me suis demandé pourquoi si peu de jeux depuis ont trouvé un moyen d’incorporer des marqueurs de waypoint et des directions dans leur worldbuilding. Le contemporain le plus proche de Halo 3: le surintendant d’ODST auquel je peux penser sont les messages éthérés qui se matérialisent autour de l’île de Blackreef dans Deathloop d’Arkane Studios, guidant le personnage Colt dans son voyage pour tuer les visionnaires et briser la boucle temporelle qui le piège là. En dehors de cela, la plupart des systèmes de points de cheminement dans les jeux à la première personne existent sous forme d’aspects non diégétiques de l’interface utilisateur du jeu ou de systèmes comiquement évidents comme la flèche verte brillante qui pointe le joueur dans la «bonne» direction dans Bioshock Infinite de 2013. Autant j’aimerais voir d’autres développeurs prendre une page de la conception de Halo 3: ODST en créant des mécanismes de narration qui incitent à l’exploration et à l’attention à la conception environnementale, je reconnais également qu’une grande partie de ce que j’aime dans la conception narrative du jeu est un sous-produit intrinsèque de l’histoire particulière que Bungie essayait de raconter à travers ce jeu – ce qui ne fait que souligner davantage pourquoi Halo 3: ODST est mon jeu Halo préféré absolu.

Les fans de Halo n’ont rien vu dans la série comme Halo 3: ODST au cours des 12 années qui ont suivi sa sortie. Alors que Halo: Reach de 2010 était une préquelle, c’était aussi la chanson du cygne de Bungie de la série, et les entrées ultérieures produites par 343 Industries (à l’exception de Halo Wars 2) se sont largement centrées sur l’arc post-Halo 3 du protagoniste de la série Master Chef. La question de savoir s’il y aura un jour une opportunité pour une future entrée similaire à une histoire parallèle dans la série Halo similaire à Halo 3: ODST reste une question ouverte. Jusque-là, le jeu reste une entrée impressionnante et méritée dans la franchise, pleine de petites touches qui méritent toujours d’être rappelées, appréciées et apprises.