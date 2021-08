Halo 3 obtient une nouvelle carte et plus dans la prochaine mise à jour du MCC

Capture d’écran : Microsoft / 343 industries

Les bons jeux ne meurent pas, ils vieillissent. Halo 3 est un très bon (et oui, très ancien) jeu, sorti en 2007. Mais 13 ans plus tard, il reçoit toujours de nouvelles cartes. Cette fois, 343 Industries ajoute un remake d’une carte classique de Halo 2 dans la version Master Chief Collection de Halo 3.

Hier, dans un article sur les forums officiels Halo Waypoint, 343 a présenté tous les nouveaux changements, ajouts et fonctionnalités qui feront partie du vol public de la saison 8 de MCC. L’une des grandes nouveautés ajoutées est Icebox, une nouvelle carte pour Halo 3.

Icebox est un remake enneigé de Turf de Halo 2 et se déroule dans la ville russe de Tioumen. Ce nouveau niveau provient de Halo Online, un jeu en ligne uniquement désormais fermé développé par Sabre Interactive et construit avec une version modifiée du moteur Halo 3. Il est sorti uniquement en Russie en 2015 via une bêta fermée et n’est plus mis à jour. Ce n’est pas la première fois que 343 récupère du contenu sur Halo Online. En avril, la carte Waterfall de Halo Online a été portée dans Halo 3.

Outre la nouvelle carte, ce prochain vol d’essai public ajoutera également le HUD classique Halo Combat Evolved avec prise en charge 4k et la possibilité de le désactiver et de nouveaux objets de collection de campagne dans Halo 3. Qu’est-ce que cela signifie ? Pas certain. 343 n’a partagé aucun détail. Pourrait-il être connecté au prochain Halo Infinite ? Peut-être!

343 a également annoncé que davantage d’options pour le mode de jeu Firefight de Halo 3: ODST étaient à venir dans ce test. Le studio a également annoncé que The Flood pourrait être ajouté au mode horde basé sur les vagues via une seule capture d’écran.

Vous pouvez lire le message complet pour voir tout le reste, grand et petit, que 343 prévoit d’ajouter dans ce vol d’essai. Gardez à l’esprit que même si tous ces éléments seront éventuellement ajoutés au MCC, il est possible que certaines choses se glissent dans les saisons et les mises à jour ultérieures.

Vous vous souvenez de l’époque où la Master Chief Collection était un jeu embarrassant, pour la plupart brisé, à sa sortie en 2014 ? Comment les choses ont changé.