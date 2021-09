Halo 5 n’arrive pas sur PC, 343 confirme après la fuite de Nvidia

La grande fuite des jeux Nvidia incluait Halo 5: Guardians pour PC, mais le développeur 343 Industries a maintenant confirmé qu’il n’avait pas l’intention de lancer le jeu 2015 sur PC.

Le directeur de la communauté, Brian Jarrard, a déclaré sur Twitter (via VGC) que Halo 5 aurait pu apparaître dans la fuite car le mode Forge de Halo 5 est disponible sur PC. Mais le jeu complet ne se dirige pas vers PC. “C’était peut-être pour H5: Forge, mais je peux confirmer qu’il n’est pas prévu d’amener H5 sur PC”, a déclaré Jarrard. Il convient également de noter que Nvidia lui-même a reconnu que la liste était composée de titres et de jeux “spéculatifs” déjà sortis.

Jarrard a poursuivi en disant que 343 comprend qu’il y a “une certaine demande” au sein de la communauté Halo pour apporter Halo 5 sur PC. Cependant, comme le studio l’a déjà dit, ce n’est “pas dans les cartes” car 343 est “entièrement concentré” sur le lancement de Halo Infinite en décembre et le soutien continu de Halo: The Master Chief Collection. Cela étant dit, Jarrard a déclaré que la porte n’était pas complètement fermée sur Halo 5 qui arriverait un jour sur PC.

“Je ne dirai jamais jamais, mais rien n’est en cours actuellement”, a déclaré Jarrard.

Halo 5 : Forge est arrivé sur PC en 2016 en tant que jeu gratuit comprenant l’éditeur de carte Forge complet et la prise en charge multijoueur des jeux personnalisés. Cependant, la campagne de Halo 5 n’a jamais été publiée sur PC, pas plus que la suite complète de matchmaking.

En plus d’une version complète de Halo 5 sur PC, les fans ont demandé si 343 pourrait ajouter Halo 5 à Halo: The Master Chief Collection, mais cela ne se produit pas non plus.

Bien que Halo 5 ne vienne peut-être pas sur PC, Halo Infinite sera lancé sur PC le premier jour en décembre aux côtés de l’édition Xbox. Selon Microsoft, Halo Infinite a été “construit à partir de zéro pour PC”. Il aura des “paramètres graphiques avancés” et une prise en charge des moniteurs ultra-larges et super ultra-larges, ainsi que des liaisons à trois touches et des fonctionnalités telles que la mise à l’échelle dynamique et les fréquences d’images variables. Voici la configuration requise pour Halo Infinite PC.

