Halo 5 ne vient pas sur PC, 343 confirme

Le développeur 343 Industries a déclaré que Halo 5: Guardians n’arriverait pas sur PC pour le moment.

Dans un article sur Twitter, le directeur de la communauté du studio, Brian Jarrard, a déclaré que la société n’avait “aucun plan” pour amener le jeu de tir 2015 sur PC. Cela est survenu à la suite d’une fuite de la base de données de jeux pour le service de streaming GeForce Now de Nvidia que le géant du graphisme a depuis qualifié de “spéculative”.

“Je peux confirmer qu’il n’est pas prévu d’amener H5 sur PC”, a écrit Jarrard.

“Nous savons qu’il y a une certaine demande pour cela, mais comme nous l’avons déjà dit, pas dans les cartes car le studio est entièrement concentré sur Infinite et MCC. Je ne dirai jamais jamais, mais rien n’est en cours actuellement.”

343 travaille actuellement sur une nouvelle entrée dans la franchise Halo – Infinite – qui devrait être lancée en décembre 2021 après un retard d’environ un an.

Halo 5 est actuellement le seul titre numéroté de la série de jeux de tir de science-fiction à ne pas être disponible sur PC ; 343 a apporté toutes les autres entrées principales de la franchise à la plate-forme via son offre Master Chief Collection, qui a fait ses débuts en 2014 pour Xbox One et est arrivée sur PC en 2019.

