‘Halo 5’ ne vient pas sur PC malgré les rumeurs

Halo 5 est sorti sur Xbox One il y a une demi-décennie, et malgré une rumeur récente indiquant le contraire, il n’obtiendra pas de port PC de si tôt.

Le buzz de Halo 5 sur PC a commencé à circuler après la fuite d’une liste de jeux sur le service GeForce Now de Nvidia, a rapporté The Verge lundi. Il y avait quelques mentions sauvages sur la liste, telles que Kingdom Hearts IV et BioShock 2022 – cette première n’a pas encore eu d’annonce formelle, par exemple. Parmi eux se trouvait Halo 5 sur PC. Cependant, il serait préférable que vous n’ayez pas d’espoir sur tout ce qui est mentionné sur la liste.

“NVIDIA a connaissance d’une liste de jeux publiés non autorisés, contenant à la fois des titres publiés et/ou spéculatifs”, a déclaré Nvidia via Wccftech. “[The list was] utilisé uniquement pour le suivi et les tests internes. L’inscription sur la liste n’est ni la confirmation ni l’annonce d’un match.

Pour étouffer davantage la rumeur, le développeur 343 industries de Halo 5 a commenté un port PC potentiel. Leur réponse ? Eh bien, encore une fois, ne vous en faites pas.

“Peut-être que c’était pour ‘Halo 5 : Forge’ mais je peux confirmer qu’il n’est pas prévu d’apporter [Halo 5] sur PC », a déclaré Brian Jarrard, directeur de la communauté chez 343 Industries, sur Twitter. «Nous savons qu’il y a une certaine demande pour cela, mais comme nous l’avons déjà dit, pas dans les cartes car le studio est entièrement concentré sur Infinite et MCC. Je ne dirai jamais jamais, mais rien n’est en cours actuellement.

C’était peut-être pour “H5:Forge”, mais je peux confirmer qu’il n’est pas prévu d’amener H5 sur PC. Nous savons qu’il y a une certaine demande pour cela, mais comme nous l’avons déjà dit, pas dans les cartes car le studio est entièrement concentré sur Infinite et MCC. Ne dira jamais jamais, mais rien en cours actuellement – Brian Jarrard (@ske7ch) 13 septembre 2021

Halo 5 est le seul jeu de la série qui n’est pas sur PC, donc, naturellement, certains fans pourraient le vouloir sur la plate-forme. Au moins Halo Infinite arrive sur PC, et ce n’est que dans quelques mois !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

