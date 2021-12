Halo Championship Series étendra son programme de partenariat en équipe l’année prochaine

Halo Championship Series ouvrira bientôt ses portes à plus d’organisations pour le statut de partenariat.

La saison de compétition de Halo Infinite démarre en trombe dans le sillage du HCS Raleigh. Plus de 200 équipes se sont aventurées en Caroline du Nord pour de nombreuses raisons : un prize pool de 350 000 USD, des points Halo Series et une chance de remporter le magnifique trophée. Certaines équipes présentaient des joueurs exceptionnels soutenus par des organisations légendaires, telles que FaZe Clan, OpTic Gaming, Cloud9, Sentinels et plus encore.

Ces quatre équipes et cinq autres ont toutes quelque chose en commun. Chacun a conclu un partenariat avant même que Halo Infinite n’arrive sur le marché. Compte tenu du succès du HCS Raleigh, le pari a été gagné pour toutes ces organisations d’esport bien connues. Leurs listes ont joué sur la scène la plus importante cette saison tout en possédant des biens immobiliers à Halo Infinite.

Aujourd’hui, Halo Esports et Viewership Lead — Tashi — ont annoncé que davantage d’organisations pourraient devenir des partenaires HCS, et plusieurs équipes ont fait l’affaire.

Ouverture prochaine du programme de partenariat en équipe

Nous allons ouvrir les candidatures pour étendre le programme de partenariat en équipe pour @HCS de février à avril. Nous partagerons les détails sur la façon de postuler et ce qui est requis publiquement afin que ce soit un processus ouvert et transparent. Quelles équipes souhaitez-vous voir rejoindre le programme ? – Tashi (@Tashi343i) 21 décembre 2021

Tashi est allé sur Twitter, informant la scène Halo Infinite des plans pour permettre à plus d’équipes de s’inscrire au programme de partenariat HCS :

« Nous allons ouvrir des candidatures pour étendre le programme de partenariat en équipe pour @HCS de février à avril. Nous partagerons les détails sur la façon de postuler et ce qui est requis publiquement afin que ce soit un processus ouvert et transparent.

Quelques équipes sans partenariat semblaient impressionnantes en Caroline du Nord. Naturellement, les utilisateurs de Twitter ont donné leur avis.

KCP, SQ, XSET, ACEND, COL, OXG et FootFungus792 – eU Burns (@Potthoff) 21 décembre 2021

Le vice-président des Esports d’EUnited – Matthew « Burns » Pothoff – a compilé une liste d’équipes dignes:

Kansas City Pioneers (KCP) Status Quo (sQ) XSET Acend Club Complexity (coL) Oxygen Esports (OXG) Construit par les joueurs (BBG)

Toutes les équipes ci-dessus ont montré leurs galons au HCS Raleigh. Les Pionniers de Kansas City ont le meilleur dossier, compte tenu de leur classement parmi les six premiers. Mis à part la complexité, aucune des équipes ci-dessus n’a terminé pire que le top 24. Il convient de souligner que toutes, à l’exception de Status Quo, sont impliquées dans d’autres titres d’esports tels que Rainbow Six: Siege, Rocket League et plus encore.

Quels sont les enjeux pour les équipes partenaires ?

Il est prudent de présumer qu’un partenariat HCS élèverait considérablement chacune de ces marques. Si le passé est un indicateur, ceux qui sont acceptés dans le programme recevront des produits cosmétiques dans le jeu et plus en échange d’un investissement financier dans le HCS. Voici un extrait du message original des équipes partenaires HCS par Tashi :

«Chaque équipe partenaire aura plusieurs bundles publiés dans Halo Infinite, que le bundle précédent sera placé dans le coffre-fort au fur et à mesure que le prochain sera publié. De plus, les équipes bénéficieront d’une multitude de contenus et d’opportunités de filmer du contenu lors d’événements afin qu’elles puissent divertir leurs fans et en attirer de nouveaux. Nous travaillons également d’arrache-pied à davantage d’opportunités pour les équipes partenaires, notamment le soutien au parrainage, les collaborations de marchandises, etc. Notre objectif est de fournir autant d’opportunités que possible à nos équipes partenaires.

Le ciel est la limite, et ce sera excitant de voir quelles équipes le HCS accepte dans ce club exclusif.